Tunisie: Batteries domestiques - L'appel à des incitations financières pour démocratiser le stockage d'énergie

L'investissement dans les technologies de stockage de l'énergie et les batteries représente désormais un axe stratégique pour renforcer le réseau national d'électricité et accompagner le développement des énergies renouvelables, a affirmé Sadok Besbes, président du pôle des énergies renouvelables relevant de la Confédération des entreprises citoyennes tunisiennes (CONECT).

Intervenant ce vendredi 24 juillet 2026 sur les ondes de Diwan FM, le responsable a souligné que le recours aux batteries ne signifie en aucun cas une "privatisation" du secteur énergétique ni une remise en cause du rôle de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG).

Selon lui, le stockage constitue au contraire un outil complémentaire permettant d'améliorer l'efficacité du système électrique national et de mieux gérer les périodes de forte demande.

Vers une démocratisation des batteries domestiques

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Sadok Besbes a indiqué que la réglementation actuelle autorise désormais l'installation de batteries de stockage d'énergie photovoltaïque dans les habitations, appelant à mettre en place davantage de mécanismes d'accompagnement et des incitations financières afin de réduire le coût de ces équipements et de les rendre accessibles au plus grand nombre.

Il a notamment plaidé pour l'adoption d'un programme similaire à Prosol, qui a permis de développer l'usage des chauffe-eau solaires en Tunisie, afin d'encourager l'installation des batteries de stockage auprès des ménages.

L'objectif est de réduire le coût de ces technologies et de permettre aux citoyens de participer davantage à la transition énergétique.

Le consommateur devient un acteur du réseau

Pour le président du pôle des énergies renouvelables de la CONECT, le développement du stockage pourrait transformer le rôle du citoyen, qui ne serait plus uniquement un consommateur d'électricité.

Grâce aux batteries, les ménages équipés de panneaux photovoltaïques pourraient stocker l'énergie produite durant la journée et la restituer pendant les périodes de pointe, notamment en soirée lorsque la demande augmente.

Cette évolution contribuerait à réduire la pression sur le réseau électrique, à limiter les pics de consommation et à protéger la STEG contre les fortes sollicitations pouvant entraîner des perturbations ou des coupures.

La STEG autorise officiellement les batteries photovoltaïques

Cette orientation intervient après l'annonce faite par la STEG, le mercredi 22 juillet 2026, concernant l'autorisation officielle accordée aux clients résidentiels d'installer des batteries de stockage d'énergie photovoltaïque associées à des onduleurs hybrides.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'encouragement aux investissements dans les énergies renouvelables, dans un contexte marqué par une hausse exceptionnelle des températures et une forte pression exercée sur le réseau électrique national.

Pour les acteurs du secteur, le développement du stockage pourrait ainsi devenir un élément essentiel de la stratégie énergétique tunisienne, en offrant une meilleure flexibilité au réseau et en accompagnant l'essor de l'énergie solaire.