Tunisie: Entrée sud du pays - Un changement majeur de circulation dès aujourd'hui

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé une modification temporaire du plan de circulation au niveau du pont Saint-Gobain, à partir de ce vendredi 24 juillet 2026 à 17h00, dans le cadre de la poursuite des travaux d'élargissement de l'entrée sud de la capitale.

Les usagers de la route nationale n°1 (RN1), en provenance du centre-ville de Tunis et en direction de Ben Arous, devront désormais circuler sur une seule voie, contre deux auparavant.

Dans le sens inverse, c'est-à-dire de Ben Arous vers Tunis, la circulation sera maintenue sur deux voies.

Cette restriction intervient dans le cadre de la réalisation du premier lot du projet d'élargissement de l'entrée sud de Tunis, visant à améliorer la fluidité du trafic et les conditions de circulation sur cet axe stratégique fortement fréquenté.

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Le ministère a appelé les automobilistes à faire preuve de vigilance, à réduire leur vitesse et à respecter scrupuleusement la signalisation routière ainsi que les aménagements temporaires installés sur place.

Selon le ministère, cette nouvelle organisation de la circulation sera maintenue pendant une durée de 45 jours, période nécessaire à l'avancement des travaux.

Les autorités invitent les usagers à anticiper leurs déplacements et à suivre les éventuelles mises à jour concernant l'évolution du dispositif de circulation.