Tunisie: Deux femmes au coeur d'un réseau de cambriolage de commerces à Tunis

Les agents de la brigade de la police judiciaire de Bab Souika ont démantelé, jeudi 23 juillet, un réseau criminel spécialisé dans les vols commis au sein de commerces situés dans le quartier de la Hafsia, au coeur de la capitale, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale.

L'opération, menée à l'issue d'une série de descentes simultanées, a permis l'interpellation de quatre suspects, dont deux jeunes femmes et deux jeunes hommes, soupçonnés d'avoir orchestré plusieurs vols dans des magasins de la région.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux femmes jouaient un rôle central dans le mode opératoire du groupe. L'une d'elles détournait l'attention des commerçants en simulant des demandes de renseignements ou des achats, tandis que la seconde profitait de ces instants de distraction pour s'emparer de téléphones portables, d'argent liquide ou d'autres objets de valeur.

Les deux autres membres du réseau étaient chargés d'assurer la surveillance des lieux et de sécuriser la fuite du groupe. Une fois les vols commis, les quatre suspects quittaient rapidement les lieux à bord de motos préparées à l'avance pour faciliter leur évasion.

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En coordination avec le ministère public, les quatre individus ont été placés en garde à vue. Les objets saisis ont été versés au dossier de l'enquête, tandis que les investigations se poursuivent afin de déterminer l'éventuelle implication du réseau dans d'autres affaires similaires.

Selon les autorités, toutes les procédures judiciaires nécessaires ont été engagées pour faire la lumière sur l'ensemble des activités de ce groupe criminel.