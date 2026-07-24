Maroc: La Dynamique «La Quatrième Voie» présente un mémorandum aux partis politiques en vue des législatives de 2026

A l'approche des élections législatives prévues en septembre prochain, la Dynamique «La Quatrième Voie» a organisé récemment une conférence de presse afin de présenter son mémorandum adressé aux partis politiques. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement de son action de plaidoyer en faveur du renforcement des droits humains, de la culture, de l'environnement et de la gouvernance démocratique au Maroc.

La Dynamique regroupe plusieurs organisations de la société civile, notamment la Plateforme de l'Observatoire de la migration internationale et des droits de l'Homme (OMDIH), le Forum national de la ville (FNV), le mouvement Qadimoun wa Qadiroun - Maroc Avenir, l'Université populaire marocaine (UPM) ainsi que le Salon culturel de Meknès. Ces composantes ont déjà contribué au débat public à travers plusieurs mémorandums portant notamment sur le Nouveau modèle de développement et la réforme du Code de la famille, ainsi que via l'organisation de nombreuses rencontres intellectuelles et culturelles à travers le Royaume.

Dans son mémorandum, la Dynamique a souligné l'importance de préserver la régularité des échéances électorales comme pilier du processus démocratique engagé sous le règne de S.M le Roi Mohammed VI. Le mémorandum a également appelé à renforcer la participation citoyenne, à adapter les législations nationales aux dispositions de la Constitution et aux engagements internationaux du Maroc, tout en répondant aux mutations géopolitiques et régionales actuelles.

Le document a, par ailleurs, dressé un bilan des avancées réalisées par le Royaume en matière d'infrastructures, de stabilité institutionnelle et d'ouverture économique, tout en mettant en évidence plusieurs défis persistants. Parmi ceux-ci figurent les inégalités sociales et territoriales, l'efficacité des politiques publiques, le développement du capital humain et la durabilité environnementale.

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Le mémorandum a identifié plusieurs priorités stratégiques. Sur le plan économique, il a préconisé une réforme de la structure économique et l'accélération de l'adoption de textes législatifs en conformité avec les engagements internationaux du Royaume. Il a également mis l'accent sur le succès de l'Initiative Atlantique Royale, la mise en oeuvre effective de la régionalisation avancée et la création d'un espace économique de «l'Ouest méditerranéen». En outre, il a insisté sur les enjeux sociaux, démographiques, culturels, écologiques ainsi que sur la gestion de la question migratoire.

Au coeur de cette contribution figurent plus de soixante recommandations que la Dynamique invite les formations politiques à intégrer dans leurs programmes électoraux et à considérer comme une référence aussi bien dans l'exercice des responsabilités gouvernementales que dans l'opposition constructive.

Ces propositions reposent sur une approche fondée sur les droits humains, mettant en avant les principes d'égalité, d'équité, d'égalité des chances, d'autonomisation des jeunes, d'intégration de l'approche genre, de parité ainsi que de protection effective des droits et des libertés.

La Dynamique a indiqué avoir déjà tenu des rencontres directes avec six partis politiques et transmis son mémorandum aux autres formations représentées au Parlement.