Maroc: La région du pays placée en état d'urgence nationale face à la progression des incendies

Le gouvernement espagnol a décrété, vendredi, l'état d'urgence d'intérêt national dans la région de Madrid et dans la province d'Ávila, afin de renforcer les moyens mobilisés face aux incendies de forêt qui continuent de se propager dans le centre du pays.

Annoncée par le ministère de l'Intérieur, cette mesure permet à l'État de centraliser et de coordonner plus rapidement les ressources nécessaires aux opérations de lutte contre les incendies, qui ont déjà entraîné l'évacuation de plus de 10.000 personnes dans la région de Madrid. Elle confie également la direction opérationnelle de la crise à l'Unité militaire d'urgence (UME).

Dans un communiqué, le ministère explique que cette décision est justifiée par « la simultanéité des incendies, les conditions météorologiques particulièrement défavorables et la complexité des opérations d'extinction et de protection civile », estimant que ces circonstances nécessitent une coordination directe de l'État.

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En Espagne, où la gestion des situations d'urgence relève habituellement des communautés autonomes, le déclenchement de l'état d'urgence d'intérêt national permet au gouvernement central d'assurer la coordination de l'ensemble des moyens de l'État, des régions et des collectivités locales.

Selon le ministère, la direction opérationnelle des interventions est désormais assurée par le chef de l'Unité militaire d'urgence, chargée de coordonner les opérations sur les zones sinistrées.

Plus de 10.000 personnes ont été évacuées ces derniers jours dans la région de Madrid, où plusieurs incendies restent actifs simultanément.

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a assuré, dans un message publié sur le réseau social X, que l'exécutif avait « déployé tous les moyens disponibles » pour faire face aux incendies qui touchent notamment les provinces d'Ávila, León, Tolède, Guadalajara et la région de Madrid. Il a appelé la population à faire preuve de « la plus grande prudence » et à respecter les consignes des autorités.

L'Espagne est confrontée depuis plusieurs jours à une recrudescence des incendies de forêt, favorisée par une vague de chaleur et des conditions de sécheresse propices à la propagation rapide des flammes.

Le plus important foyer se situe dans la province de Guadalajara, à une centaine de kilomètres au nord de Madrid, où près de 32.000 hectares ont été ravagés en une semaine.

Selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS), près de 125.000 hectares ont déjà brûlé en Espagne depuis le début de l'année.