Ile Maurice: «Piégé par un héritage» à 10,5 millions de dollars ?

Pendant plus de deux ans, Ganeshan Irlen (photo) a cru qu'un prétendu héritage de 10,5 millions de dollars américains allait bouleverser son existence.

Ce qui n'était, au départ, qu'une promesse de fortune, née au lendemain de la pandémie de Covid-19, alors que son imprimerie traversait une période financière difficile, l'a conduit à effectuer plusieurs voyages entre Maurice, l'Ouganda et l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, le Mauricien de 59 ans est détenu en Arabie saoudite après la découverte de trois kilos de cocaïne dans une valise dont il affirme n'avoir jamais su qu'elle contenait de la drogue. C'est cette version que défend Me Rama Valayden, Senior Counsel dans un rapport de 113 pages, envoyé à l'express hier.

Le document retrace minutieusement le parcours de l'imprimeur de La Tour-Koenig et s'attache à démontrer qu'il aurait été la victime d'un réseau criminel international. Selon la défense, tout commence durant la pandémie, lorsqu'il découvre sur internet une annonce promettant une importante somme d'argent aux personnes confrontées à de graves difficultés financières. Quelques mois plus tard, il reçoit un courriel lui annonçant qu'il a été sélectionné pour recevoir un prétendu héritage de 10,5 millions de dollars.

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Le rapport souligne que l'origine de cette fortune ne lui est jamais clairement expliquée. Les courriels reproduits montrent d'ailleurs qu'il interroge lui-même ses interlocuteurs sur la provenance de cet héritage et demande des garanties, allant jusqu'à vouloir s'assurer qu'il ne s'agit ni d'un enlèvement, ni d'une affaire de blanchiment d'argent, ni d'un financement lié au terrorisme.

Selon son épouse, Ganeshan Irlen avait également vérifié l'existence de la banque japonaise Norinchukin Bank, présentée comme l'institution chargée du transfert des fonds, ce qui aurait renforcé sa conviction que l'opération était légitime.

À partir d'avril 2024, Ganeshan Irlen effectue un premier déplacement en Ouganda, entièrement pris en charge, selon le rapport, par les organisateurs de cette prétendue transaction. Mais, au fil des mois, les promesses de paiement sont constamment repoussées. De nouveaux obstacles surgissent sans cesse : formalités administratives, changement de destination, nécessité de signer des documents en Arabie saoudite, paiement d'une taxe de non-résident ou encore intervention de nouveaux intermédiaires.

Le rapport affirme que ce scénario se répète pendant plus de deux ans. Lors d'un deuxième voyage, Ganeshan Irlen refuse d'abord de transporter une mallette remise par ses interlocuteurs, expliquant ne pas comprendre ce qu'elle contient. Ces derniers lui reprochent vivement son attitude, lui annoncent même l'annulation de la transaction avant de lui accorder une «dernière chance». Persuadé d'avoir compromis son accès au prétendu héritage, il leur adresse un courriel d'excuses.

Selon le récit présenté par la défense, c'est lors de son troisième déplacement, en juin dernier, que le piège se referme. Une valise lui est remise en Ouganda, avec pour instruction de la présenter comme son bagage personnel jusqu'en Arabie saoudite. À son arrivée, les autorités saoudiennes découvrent trois kilos de cocaïne dissimulés à l'intérieur. Ganeshan Irlen est immédiatement arrêté.

L'un des piliers du rapport repose sur l'analyse de centaines de courriels et de conversations WhatsApp échangés pendant plus de deux ans avec des individus se présentant comme des banquiers, des coordinateurs ou encore des avocats. Me Rama Valayden affirme que ces échanges ne contiennent aucune référence à un trafic de drogue et soutient qu'ils témoignent, au contraire, d'une mise en scène élaborée destinée à gagner progressivement la confiance du Mauricien.

Le document dresse également le portrait d'un homme décrit comme généreux, profondément croyant, sans antécédent judiciaire et toujours prêt à venir en aide aux autres. Son épouse, ses enfants, son gendre et plusieurs proches y livrent des témoignages affirmant qu'ils ne peuvent imaginer Ganeshan Irlen impliqué volontairement dans un trafic de stupéfiants.

Au-delà de cette reconstitution, le rapport constitue avant tout un plaidoyer. Me Rama Valayden demande aux autorités mauriciennes de mener une enquête approfondie sur les échanges électroniques, les déplacements de Ganeshan Irlen et les personnes avec lesquelles il a été mis en contact.

Il exprime également de vives inquiétudes quant au sort du Mauricien en Arabie saoudite, où les infractions liées au trafic de drogue sont passibles des peines les plus sévères, y compris la peine capitale dans certains cas. Selon lui, seule une enquête internationale complète permettra d'établir si Ganeshan Irlen était un trafiquant ou le maillon involontaire d'un réseau criminel particulièrement sophistiqué.