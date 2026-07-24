Ile Maurice: Nadeem Joolia, un Mauricien bénévole du Mondial 2026

Installé à Toronto au Canada depuis 2021, Nadeem Joolia travaille chez Hyundai Motor Group où il se sent comme un poisson dans l'eau. «C'est un chapitre passionnant : de nouvelles expériences, de nouveaux endroits et une communauté où je me sens chez moi.»

«Le football fait partie de ma vie d'aussi loin que je me souvienne», explique-t-il. «C'est bien plus qu'un sport pour moi : c'est de l'émotion, de la culture et du lien. Mon club de coeur est Liverpool FC. L'histoire, l'atmosphère d'Anfield, la résilience - tout cela me parle. Et sur la scène internationale, je supporte la France. Leur mélange de panache, de créativité et de constance en fait une équipe qu'on prend plaisir à regarder».

Fan de Liverpool et Gerrard

Il est aussi fan de Steven Gerrard, pour «son leadership, sa loyauté et sa capacité à faire basculer un match à lui seul». C'est donc en toute logique qu'il a postulé pour devenir bénévole à la Coupe du monde 2026 : «une expérience inoubliable qui m'a permis de découvrir les coulisses du plus grand rendez-vous du football».

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Bénévole pour 5 matchs sur 6, ses missions allaient de l'accompagnement des VIP/VVIP vers leurs salons et de la gestion des accès au stade, au soutien à la logistique des jours de match. Sans oublier la proximité avec les stars... «J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques célébrités, ce qui a ajouté une touche inattendue à l'expérience», témoigne notre compatriote.

Cotoyer des fans du monde entier

Autre particularité de son job de volontaire du Mondial, Nadeem Joolia a eu la chance de côtoyer des fans du monde entier. «Les supporters qui m'ont le plus marqué sont les fans du Sénégal. Leur énergie, leur rythme et leur positivité ont créé une atmosphère unique dans tout le tournoi».

Et s'il y avait un match à retenir ? «Le match le plus mémorable a été Portugal - Croatie, une rencontre pleine d'intensité et d'émotion, amplifiée par l'immense communauté de fans de Cristiano Ronaldo qui a transformé le stade en un océan de bruit et de passion. Dans l'ensemble, la Coupe du monde m'a offert des moments que je n'oublierai jamais, des personnes que j'ai rencontrées à la culture footballistique électrique qui entourait chaque match. J'ai aussi eu la chance d'assister à un match, Panama - Ghana, en tant que spectateur.»

Edition passionnante

Les deux équipes qui l'ont impressionné au Mondial sont la France et l'Angleterre. «La France possède une profondeur d'effectif inégalée, et son expérience des matchs à élimination directe sous pression lui confère une véritable mentalité de grande. Elle compte des joueurs décisifs, capables de faire basculer un match en un instant. Hélas, ils ont raté leur match contre l'Espagne, en demi-finale. L'Angleterre, en revanche, apporte une force d'un autre type : un effectif parfaitement équilibré, avec des leaders confirmés et une nouvelle génération de talents montants qui apportent créativité, vitesse et flexibilité tactique. Il faudra compter sur eux au prochain Euro, en 2028, en Grande-Bretagne», analyse Nadeem Joolia.

Pour le Mauricien, cette édition 2026 a marqué les esprits. «Ça a été l'une des éditions les plus passionnantes et les plus disputées de ces dernières années, avec un niveau de jeu constamment élevé. De nombreux matchs ont été serrés, imprévisibles et intenses. Dans l'ensemble, c'est l'une des Coupes du monde les plus divertissantes, pleine de suspense, de surprises et de moments inoubliables.»