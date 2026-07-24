Ile Maurice: Albion Football Festival 2026 - Succès populaire et sportif

Nombre record de participants pour la 7e édition de l'Albion Street Football Tournament. 37 équipes, soit plus de 220 joueurs, en y ajoutant une catégorie de filles pour la première fois. Avec musique, DJ et plein d'activités toute la journée, dont la retransmission de la finale de la Coupe du monde comme clou du spectacle. Ce qui fait 16 h d'activités non-stop en tout ! Assurément, du jamais vu à Albion...

Chez les plus de 18 ans, les Pays-Bas ont vaincu le Cap-Vert aux tirs au but, Yohan Telvave (Cap-Vert) décrochant le titre de meilleur joueur et Nicolas Jamac celui de meilleur buteur. Kersley Acrise (Billy) a reçu un Special Award pour avoir fini champion de ce tournoi 4 fois de suite (2018, 2022, 2024 et 2026).

Il faut savoir que l'Angleterre a dominé le Sénégal en U18, tandis que le Cap-Vert a triomphé du Brésil en U15. Enfin chez les filles, l'Argentine de Jamelia a battu la France (le Brésil arrivant 3e).

Plus de 18 ans

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Finale : Pays-Bas vs Cap-Vert (0 -0), Pays-Bas gagne aux tab

Champion : Pays-Bas, Runner-up : Cap-Vert, 3e place : France

Meilleur joueur : Yohan Telvave (Cap-Vert)

Meilleur buteur : Nicolas Jamac

Special Award : Kersley Acrise (Billy), 4 fois champion d'affilée

U18

Finale : Angleterre vs Sénégal (0-0), Angl. gagne aux tab

Champions : Angleterre, Runner-up : Sénégal, 3e place : Côte d'Ivoire

Meilleur joueur : Nigel (Ang)

U15

Champions : Cap-Vert, Runner-up : Brésil, 3e place : Portugal

Meilleur buteur : Raphael Antoinette (Cap-Vert)

Meilleur joueur : Luc Larché (Cap-Vert)

Football féminin

Champions : Argentine , Runner-up : France, 3e place : Espagne

Meilleure joueuse et meilleure buteuse : Jamelia (Arg)