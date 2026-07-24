Ile Maurice: La SBM Bank décroche un trophée « Gold » aux Infosys Finacle Innovation Awards 2026

La SBM Bank (Mauritius) Ltd figure désormais parmi les institutions financières les plus innovantes au monde. La banque a décroché le Gold Award en «Corporate Banking Innovation» lors des Infosys Finacle Innovation Awards 2026, une compétition qui a rassemblé plus de 500 nominations réparties dans neuf catégories à l'échelle mondiale.

La distinction récompense un projet précis : l'intégration du système de gestion des risques multi-actifs (MARS) de Bloomberg à la plateforme de trésorerie de l'établissement. Une opération technique qui, au-delà de sa complexité, illustre le virage stratégique pris par la banque ces dernières années.

Une refonte des opérations

Pour la direction, ce prix vient valider une démarche de fond plutôt qu'un simple coup d'éclat technologique. «Derrière cette réussite se trouvent des équipes qui ont su transformer la complexité en opportunité», souligne Samir Matabudul, «Chief Information and Digital Officer» de la SBM Bank (Mauritius) Ltd. Le dirigeant met en avant les bénéfices concrets du partenariat avec Infosys Finacle : davantage d'automatisation, une meilleure connectivité entre systèmes via les API, et des processus clés «plus fluides et efficaces».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan opérationnel, l'intégration du système MARS permet à la banque de mieux piloter ses risques et ses positions de marché, mais aussi d'accélérer le lancement de nouvelles solutions. Elle offre surtout à l'établissement la possibilité de se connecter aux grandes plateformes de trading internationales, un enjeu de taille pour un acteur qui entend peser dans les dynamiques financières mondiales.

Un trophée à empreinte écologique

Fait notable, cette récompense s'accompagne d'un volet environnemental. Dans le cadre de l'initiative «Trees for the Planet» portée par Infosys, la distinction a donné lieu à la plantation de 50 arbres fruitiers, au bénéfice direct d'un agriculteur. Une manière, pour l'organisateur, de rappeler que performance technologique et développement durable ne s'excluent pas.

Pour la SBM Bank, ce Gold Award vient conforter une trajectoire de transformation entamée de longue date, avec un objectif affiché : proposer des solutions toujours plus agiles et connectées, au plus près des attentes évolutives de sa clientèle.