Ile Maurice: Les Wanderers face à un premier test

La septième journée de la National Women's League débute ce vendredi avec quatre rencontres qui modifieront à coup sûr le classement une nouvelle fois. Le choc de cette levée opposera dimanche l'équipe leader, à savoir Grande-Rivière-SudEst Wanderers à la formation de Plaisance Spoutnik SC.

Les Wanderers occupent actuellement la première place du championnat avec un bilan parfait de cinq victoires en cinq matches, totalisant quinze points et affichant une différence de buts de plus cinquante. En face, Plaisance Spoutnik SC se présente en challenger direct à la troisième place avec un total de douze points en quatre matches. Cette confrontation s'avère cruciale pour le contrôle de la tête du championnat. De son côté, l'AS Quatre-Bornes, solide deuxième avec quinze points et une différence de buts de plus vingt-et-un, accueillera samedi après-midi la formation de L'Escalier Omni Sports, actuellement huitième avec quatre points, au stade Sir Gaëtan Duval à Rose-Hill.

Au cours de cette explication, les Quatrebornaises tenteront de maintenir leur dynamique de victoires. La journée commencera dès vendredi à 18h30 avec le duel entre les Black Rhinos et le MFA/HPC au stade Auguste Vollaire. Les deux équipes possèdent le même nombre de points, soit six unités en quatre matches, mais le MFA/ HPC devance son adversaire à la différence de buts et part avec la faveur des pronostics. Ce match permettra de départager ces deux concurrents directs du milieu de tableau.

Samedi après-midi verra également s'affronter au stade Germain Comarmond la formation de La Cure Sylvester SC, septième avec quatre points, et Bambous Young SC, dixième et lanterne rouge sans le moindre point après cinq journées. Pour Bambous Young SC, l'objectif sera d'inscrire ses premiers points de la saison face à une équipe de La Cure Sylvester qui cherche à s'éloigner de la zone rouge. La Gaulette Shark SC et Mangalkhan SC seront au repos au cours de cette journée.

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