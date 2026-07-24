Sénégal: Préparatifs du Magal de Touba - Les pouvoirs publics mobilisés à tous les niveaux, assure le sous-préfet de Ndame

Touba — Les pouvoirs publics sont pleinement engagés dans les préparatifs de l'édition 2026 du Grand Magal de Touba prévue le 2 août prochain, à travers une coordination impliquant les niveaux local, départemental, régional et national, a assuré le sous-préfet de l'arrondissement de Ndame, Djidiack Kital.

"Les pouvoirs publics sont totalement engagés dans les préparatifs relatifs au Magal", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à l'APS.

Selon lui, les différents cadres de concertation ont déjà été activés, avec la tenue du comité local de développement (CLD), du comité départemental de développement (CDD) et du comité régional de développement (CRD), en plus d'une réunion nationale présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Le sous-préfet a souligné que la phase opérationnelle été engagée avec le déploiement d'actions concrètes dans plusieurs secteurs stratégiques, tels que l'eau, l'électricité, la santé, l'assainissement, les télécommunications et la sécurité.

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Il a salué l'implication des services de l'État, des collectivités territoriales et des acteurs communautaires dans la préparation de l'évènement religieux, qui accueille chaque année plusieurs millions de pèlerins.

M. Kital a également insisté sur le rôle des médias dans l'accompagnement des préparatifs, estimant qu"'aucune action ne peut réussir sans une bonne communication entre les services de l'État et les populations".

Il a félicité l'Agence de presse sénégalaise (APS) pour son déploiement sur le terrain afin d'informer le public sur l'état d'avancement des préparatifs du Grand Magal.