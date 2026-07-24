Sénégal: Les quotidiens font le point sur les préparatifs des JOJ

Dakar — Les quotidiens parvenus vendredi à l'APS font le point sur les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, à cent jours du coup d'envoi de l'évènement, un sujet parmi les plus en vue dans la livraison du jour des journaux.

À l'occasion de la conférence de presse marquant jeudi le cap symbolique des 100 jours avant l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, les dirigeants du comité d'organisation ont levé le voile sur les derniers préparatifs, rapporte le quotidien L'As.

"Entre la présentation de l'hymne officiel, la finalisation des infrastructures et la gestion rigoureuse des risques organisationnels, Dakar s'apprête à écrire une page historique du sport mondial", souligne L'As.

"Le Sénégal lance le compte à rebours", écrit le journal Le Quotidien. Il ajoute : "À cent jours du coup d'envoi des Jeux olympiques de la jeunesse, le comité d'organisation affiche sa confiance sur la livraison des infrastructures. Entre villages olympiques en achèvement et sites déjà opérationnels, Dakar 2026 avance ses pions à marche forcée".

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WalfQuotidien parle d'une "nouvelle phase décisive" du travail du comité d'organisation des JOJ 2026, ajoutant que le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, "assure et rassure".

Le quotidien Libération signale, de son côté, que le maire de Dakar, Abass Fall, "enrôle le mouvement sportif populaire de Dakar", pour "plus de visibilité et d'engouement autour des JOJ Dakar 2026", en signant un accord de partenariat avec l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV).

Les sujets politiques ne sont pas en reste. Plusieurs quotidiens, dont L'As, sont par exemple revenus sur la vague de démissions du parti Pastef dirigé par l'ancien Premier ministre et actuel président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. "Des cadres et des DG tournent le dos à Sonko", rapporte cette publication.

"Depuis plusieurs semaines, note le journal, Pastef est confronté à une série de démissions touchant des responsables de la jeunesse, des cadres et des directeurs généraux", ralliés au président Bassirou Diomaye Faye, "alimentant les interrogations sur les équilibres au sein de la majorité".

"Si la direction du parti dénonce une tentative de déstabilisation, cette vague de démissions intervient à un moment stratégique", marqué notamment par les préparatifs des élections territoriales de 2027, ajoute L'As.

Il s'agit d'une OPA lancée par le président Diomaye Faye sur Pastef, estime le journal Le Quotidien. "Après avoir enrôlé des élus de l'APR, ce mouvement d'ampleur concrétise la volonté du chef de l'Etat de reprendre la main sur la base électorale qui l'a porté au pouvoir, après sa rupture avec Sonko", peut-on lire dans les colonnes du journal.

"Après avoir décimé l'APR", parti de l'ancien président Macky Sall, "Bassirou Diomaye Faye se tourne vers les instances [de jeunes] de Pastef pour consolider son parti politique en gestation", note WalfQuotidien.

"À l'opposition de son prédécesseur, ajoute-t-il, le chef de l'Etat [Bassirou Diomaye Faye] surfe sur la vulnérabilité économique de ces derniers et des promesses de responsabilités".

Sud Quotidien évoque, sur le même thème, une "confrontation médiatique" entre tendances originelles de Pastef, qui "relègue, dans une large mesure, les partis de l'opposition au second plan de l'actualité politique, à quelques rares exceptions".

Entre vente de cartes de membres, campagnes de massification, démissions de cadres de premier plan de Pastef et ralliements successifs à la mouvance présidentielle, "ces sujets dominent depuis plusieurs semaines le débat politique au Sénégal", note Sud Quotidien.