Afrique: Les Lionnes démarrent la CAN féminine face à l'Algérie, avec l'ambition de franchir un nouveau palier

Dakar — L'équipe nationale féminine de football du Sénégal entame dimanche, face à l'Algérie, la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, avec l'ambition de se qualifier en demi-finale et d'obtenir pour la première fois un ticket pour la Coupe du monde.

Au Maroc, où la CAN 2026 se tient du 26 juillet au 16 août, les Lionnes du Sénégal vont participer à leur quatrième phase finale de CAN, la troisième consécutive.

Quarts de finalistes de la dernière édition, elles vont évoluer dans le groupe A, aux côtés du Maroc, de l'Algérie et du Kenya.

Le technicien sénégalais Mame Moussa Cissé va conduire pour la troisième fois consécutive les Lionnes qu'il dirige depuis 2019.

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Pour cette nouvelle campagne africaine, il a gardé l'ossature de son groupe qui a disputé les deux dernières CAN, avec la capitaine Ndèye Awa Diakhaté, en plus d'autres cadres comme la gardienne Adji Ndiaye, Nguénar Ndiaye, Safiétou Sagna et Korka Fall.

Mame Moussa Cissé a toutefois un peu rajeuni son effectif, avec de jeunes joueuses telles que Sokhna Nogaye Pène, Mariama Faty, Khadija Badio, etc.

Le sélectionneur national veut démarrer par "un bon résultat" face à l'Algérie.

"Le premier match est extrêmement important. On est tous focalisés sur l'Algérie. Il nous faut faire un bon résultat sur ce match. L'Algérie est une grande équipe qui a aussi envie de faire la même chose que nous. Elle était quart de finaliste comme nous lors de l'édition précédente. Donc, cela ne va pas être une chose facile des deux côtés", avait expliqué le sélectionneur national, lors de la remise du drapeau national, en début de semaine.

Les protégées de Mame Moussa Cissé ont disputé deux matchs amicaux face à l'Égypte, les 8 et 11 juillet au Caire.

Elles se sont imposées lors de la première rencontre sur le score de 1-0, avant de s'incliner sur le même score lors de la deuxième manche.

Initialement programmée du 17 mars au 3 avril 2026, la CAN féminine a été reportée pour la période du 25 juillet au 16 août, dans l'optique d'arriver à une augmentation substantielle de la prime destinée au vainqueur, indique-t-on.

Voici la liste des 26 joueuses convoquées :

- Gardiennes : Adji Ndiaye, Khady Faye, Tening Sène

- Défenseures : Marème Babou, Adama Sané, Wolimata Ndiaye, Méta Kandé, Aïssatou Fall, Anta Dembélé, Mbayang Sow, Mbène Diop

- Milieux : Safiétou Sagna, Ndèye Awa Diakhaté, Fatoumata Dramé, Korka Fall, Bineta Korkel Seck, Sadigatou Diallo, Sokhna Nogaye Pène, Mariama Faty, Dieynaba Ndaw

- Attaquantes : Nguénar Ndiaye, Seynabou Mbengue, Mama Diop, Khadija Badio, Ndèye Awa Casset, Pascaline F. Bassène