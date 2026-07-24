Sénégal: Alimentation en eau potable - Des travaux de renforcement lancés à Dagana et Podor

Dagana — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a procédé au lancement des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable des communes de Dagana et de Podor, jeudi, pour plus de 14 milliards de francs CFA.

Ces travaux lancés font partie des deux composantes du Projet de renforcement de l'alimentation en eau potable des quatre centres fluviaux que sont Richard-Toll, Dagana, Podor et Matam.

A Dagana, où les investissements s'élèvent à 7,6 milliards de francs CFA, le projet prévoit la construction d'une nouvelle station de traitement d'une capacité de 4000 m³ par jour, la réhabilitation de la station existante, la réalisation d'un château d'eau de 2000 m³, la réhabilitation et la mise à niveau des ouvrages de stockage existants ainsi que le renforcement du réseau de distribution.

Le ministre a rappelé que, face aux difficultés d'approvisionnement enregistrées ces dernières années, la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) avait déjà mis en place une solution provisoire comprenant une station compacte de 2000 m³ par jour, un stockage de 400 m³ et un réseau de plus de 86 kilomètres couvrant la commune.

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A Podor, où l'enveloppe consacrée au projet est estimée à 6,8 milliards de francs CFA, les travaux porteront notamment sur la construction d'une station de traitement de 5000 m³ par jour, ce qui permettra de porter la capacité totale de production à 6300 m³ par jour, au-delà des besoins projetés à l'horizon 2050.

Le programme prévoit également la réalisation d'un château d'eau de 2000 m³, qui viendra s'ajouter à l'ouvrage existant de 250 m³, portant ainsi la capacité de stockage à 2250 m³, soit neuf fois le niveau actuel.

Les quartiers déficitaires, notamment Souima et Sinthiane, bénéficieront d'une attention particulière dans le cadre de l'extension du réseau.

Yoonu ndox pour restaurer le dialogue

"Ces travaux ouvrent un nouveau cycle d'investissements durables au service des populations. Ils traduisent la volonté de l'Etat d'apporter une réponse structurelle et durable aux besoins croissants en eau potable, tout en anticipant les besoins futurs plutôt que de les subir", a déclaré Cheikh Tidiane Dièye lors de la cérémonie de lancement.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'élargir l'accès à l'eau potable par le renforcement des réseaux de distribution, soulignant que les extensions prévues permettront notamment de desservir les quartiers déficitaires de Dagana, tels que ZAC 2, Bambadou, HLM 2 et Médina Chérif Tabakhlé, ainsi que plusieurs zones insuffisamment couvertes à Podor.

"Au-delà des ouvrages que nous lançons aujourd'hui, c'est un engagement de l'Etat en faveur de l'équité territoriale, de la justice sociale et du droit fondamental à l'eau que nous concrétisons", a-t-il affirmé.

Cheikh Tidiane Dièye a, en outre, annoncé le lancement des initiatives "Yoonu Ndox", destinée à instaurer un dialogue de proximité entre la SONES et les communautés, ainsi que "Yaatal et Yombal", consacrées respectivement aux branchements sociaux et aux extensions de réseaux, afin de faciliter l'accès des populations aux services d'eau potable.

Le ministre a invité les entreprises et l'ensemble des acteurs impliqués à veiller au respect des délais d'exécution et à la qualité des ouvrages.

Cheikh Tidiane Dièye assure que le gouvernement entend poursuivre les investissements destinés à garantir un accès durable et équitable à l'eau potable sur l'ensemble du territoire.