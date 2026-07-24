Afrique: CAN féminine - Les Lionnes visent une place demi-finale, selon leur sélectionneur

Dakar — L'équipe nationale féminine de football participe à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie avec l'ambition d'atteindre les demi-finales de cette compétition et de se qualifier dans le même temps pour la prochaine Coupe du monde prévue en 2027, au Brésil, a-t-on appris du sélectionneur national, Mame Moussa Cissé.

"L'objectif déjà, c'est d'accéder en demi-finale", a-t-il dit dans un entretien avec des journalistes, en marge lors de la remise du drapeau national, en début de semaine.

Au Maroc, où l'édition 2026 de la CAN féminine va se dérouler 26 juillet au 16 août, les Lionnes du Sénégal vont participer à leur quatrième phase finale de CAN, la troisième consécutive.

Quarts de finalistes de la dernière édition, elles vont évoluer dans le groupe A, aux côtés du Maroc, de l'Algérie et du Kenya.

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"Même si la Fédération sénégalaise de football ne le disait pas", l'équipe nationale du Sénégal doit chercher à atteindre les demi-finales, après avoir atteint les quarts de finale lors des deux dernières éditions de la CAN, a indiqué le technicien, qui va disputer cette année sa troisième année consécutive avec les Lionnes.

L'entraineur des Lionnes a rappelé que la cette édition est qualificative pour la Coupe du Monde.

Selon leur sélectionneur, les Lionnes ambitionnent d'atteindre les demi-finales pour qualifier le Sénégal à la Coupe du monde pour la première fois, ce qui leur permettra de "gravir des échelons" au niveau mondial.

"Même si la poule est difficile, elle sera difficile pour tout le monde", a relevé Mame Moussa Cissé, selon qui le Sénégal "n'est plus une petite équipe".

"Ça va être notre troisième CAN consécutive. Nous y allons avec des certitudes et avec beaucoup d'humilité. Mais nous y allons aussi avec l'ambition de jouer ces demi-finales-là", a ajouté le sélectionneur des Lionnes.