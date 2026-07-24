Sénégal: Les populations invitées à se rapprocher davantage des services judiciaires

Kaffrine — Le président du Tribunal de grande instance (TGI) de Kaffrine (centre), Samba Sèye, invite les populations à se rapprocher davantage des services judiciaires, afin de mieux connaître leurs droits et le fonctionnement de la justice.

"Nous invitons les populations à se rapprocher davantage des services judiciaires, afin de mieux connaître leurs droits et le fonctionnement de la justice", a-t-il lancé.

Il s'entretenait avec des journalistes, jeudi, en marge d'un match de gala organisé par le comité de ressort de la Cour d'appel de Kaolack, regroupant les juridictions de Fatick, Kaolack et Kaffrine.

"Chaque année, nous organisons ce genre d'activités. Cette fois-ci, nous sommes à Kaffrine pour renforcer les liens entre les acteurs de la justice et les populations", a expliqué le président du TGI.

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Selon lui, cette initiative vise à rapprocher la justice des justiciables à travers un cadre de convivialité favorisant les échanges avec les communautés.

Le maire de la commune de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow, a pris part à cette manifestation sportive, marquée par une forte communion entre les autorités judiciaires et les populations.

En marge de cette activité, les membres du comité de ressort de la Cour d'appel de Kaolack ont également rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives de la région. Ils ont également procédé à une remise de dons à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Kaffrine.