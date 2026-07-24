Sénégal: Katy Sène Mbaye présente 'Mosaïque d'humanité', un ouvrage de réflexion sur la condition humaine

Dakar — L'ouvrage "Mosaïque d'humanité" de la psychiatre Katy Sène Mbaye se veut un recueil de réflexions, d'observations, de questionnements, d'expériences accumulées au fil des années, et non un traité de psychiatrie, ni un livre de développement personnel, a indiqué son auteure.

"Mosaïque d'Humanité n'est pas un traité de psychiatrie, ce n'est pas non plus un livre de développement personnel, je ne donne pas de recettes, je ne délivre pas de vérités, j'y partage simplement des réflexions, des observations, des questionnements et des expériences accumulées au fil des années", a-t-elle dit, jeudi, lors de la cérémonie de présentation dudit ouvrage.

Selon elle, ce livre de 287 pages, édité par "Lakalita", est une invite à une promenade intérieure, une pause, un moment de réflexion et un regard différent sur soi-même et les autres.

Elle dit vouloir inviter chacun, à travers ce livre, "à reconnaître sa part de fragilité, sans oublier sa capacité à avancer, à se reconstruire et à grandir".

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Selon l'écrivain poète Ndongo Mbaye, cet ouvrage traite de la reconstruction de l'homme et de l'humanité.

"L'auteure dit ce qu'émet notre humanité, la nature humaine, notre manière d'habiter le monde pour abonder dans le sens du bonheur, d'oser se choisir [...]", a-t-il noté.

Il souligne combien la part d'humanité plurielle démontrée à travers l'ouvrage, aide non seulement à se "relever", mais aussi, à "s'élever", en mettant "un accent sur le présent".

"La mosaïque est faite d'éléments différents, parfois contrastés, qui ne prennent un véritable sens qu'une fois qu'on les assemble. Il en est ainsi de l'humanité qui est multiplexe, parfois contradictoire, mais profondément unie dans sa vulnérabilité", a souligné la psychiatre Aïda Sylla.

Elle estime que ce livre rappelle combien derrière chaque "souffrance" se trouve non seulement "une histoire, un comportement et une culture", mais aussi "un silence et une parole" à s'exprimer avec l'aide des médecins.

Médecin psychiatre depuis plus de 30 ans, Katy Sène Mbaye, née au Sénégal, a été formée entre l'Afrique et en France.

Observatrice attentive du monde en mutation, sensible à la nature et à l'art contemporain, elle interroge sans relâche ce qui fait souffrir, répare et relie.