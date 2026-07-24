Afrique: Championnat d'Afrique cadet - Le pays décroche une médaille d'or et une en argent

24 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal a décroché deux médailles, une en or et une autre en argent aux championnats d'Afrique cadets de judo, jeudi à Casablanca (Maroc).

Rokhaya Ndiaye a été sacrée championne d'Afrique dans la catégorie des moins de 57 kg.

De son côté, Aïcha Diop a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 44 kg.

Le Sénégal avait engagé quatre athlètes aux championnats d'Afrique cadets et juniors.

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L'Algérie a dominé la compétition, avec 4 médailles d'or, 6 d'argent et 8 de bronze, devant l'Egypte (3 or, 5 argent, 6 bronze), la Tunisie (2 or, 1 argent, 7 bronze).

Le championnat d'Afrique cadets a réuni 18 pays et 142 judokas, dont 79 garçons et 63 filles.

Après les cadets, les juniors entrent en lice samedi pour les épreuves individuelles et en équipes.

Dix athlètes vont représenter le Sénégal dans la catégorie des juniors.

Les deux sélections, cadette et junior, avaient bouclé, dimanche, un stage de plusieurs jours avec l'expert international franco-congolais, le Maître septième dan Darcel Yandzi.

Entraîneur de renommée internationale, Me Yandzi est un ancien international français et entraîneur technique du réputé judoka français Teddy Riner, multiple champion du monde et olympique.

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