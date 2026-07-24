Ethiopie: Tony Blair soutient la réforme des services publics fondée sur l'IA lors de sa visite à l'Institut éthiopien de l'IA

Addis Ababa — Sir Tony Blair, ancien Premier ministre britannique et fondateur et président du Tony Blair Institute for Global Change, s'est rendu à l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle (EAII), soulignant le rôle croissant de l'intelligence artificielle dans la transformation des services publics et le renforcement de la gouvernance numérique.

Au cours de ses entretiens avec les dirigeants de l'EAII, M. Blair a déclaré que l'IA redéfinissait de plus en plus la manière dont les gouvernements fournissent les services publics.

Il a par ailleurs décrit cette technologie comme un outil puissant pour moderniser les institutions de l'État et améliorer la prestation des services.

« L'intelligence artificielle modernise la prestation des services publics », a déclaré M. Blair, selon l'EAII.

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M. Blair a également exprimé l'engagement de l'Institut Tony Blair à travailler en étroite collaboration avec l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle afin de soutenir la transformation numérique de l'Éthiopie ainsi que le développement et le déploiement de solutions basées sur l'IA.

Les discussions ont porté sur les domaines de collaboration potentiels, notamment l'innovation en matière d'IA, le renforcement des capacités institutionnelles, la transformation numérique et l'application de l'intelligence artificielle dans l'ensemble des services publics.

Le directeur général de l'EAII, Worku Gachena, a salué le soutien apporté par l'Institut Tony Blair au programme de numérisation de l'Éthiopie, soulignant l'importance des partenariats internationaux pour faire progresser les capacités du pays en matière d'IA.

« L'Institut éthiopien d'intelligence artificielle apprécie la contribution de l'Institut Tony Blair dans le soutien apporté au parcours de numérisation de l'Éthiopie », a déclaré Worku.

Les deux institutions ont convenu de poursuivre et d'étendre leur coopération, en mettant l'accent sur le renforcement de l'innovation en matière d'IA, le développement des capacités techniques et le soutien à la mise en oeuvre concrète des technologies d'IA en Éthiopie.

Cette visite intervient alors que l'Éthiopie accorde une importance croissante à l'intelligence artificielle, aux infrastructures numériques et aux services publics axés sur la technologie, dans le cadre de son programme plus large de transformation numérique.

Le pays a créé l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle (EAII) afin de renforcer les capacités nationales en matière d'IA et de promouvoir l'adoption des technologies émergentes dans les secteurs clés.

Le partenariat naissant entre l'EAII et l'Institut Tony Blair témoigne de l'intérêt international croissant pour les ambitions de l'Éthiopie en matière de transformation numérique et du potentiel de l'intelligence artificielle à devenir un moteur essentiel de services publics plus efficaces, plus réactifs et centrés sur les citoyens, a-t-on indiqué.