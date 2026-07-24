Ile Maurice: Trois chutes mortelles recensées

En l'espace de deux jours, trois hommes ont perdu la vie à la suite de chutes survenues dans différentes régions de l'île. Les circonstances de ces drames font actuellement l'objet d'enquêtes policières.

Grand-Baie : un octogénaire étendu au sol près de son lit

La région de Grand-Baie est en deuil après le décès de Laurent Florine, un chauffeur de taxi à la retraite âgé de 81 ans, bien connu et apprécié dans la localité. Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame s'est produit mardi soir à son domicile situé à Seeneevassen Road, à Grand-Baie. L'octogénaire, qui vivait seul, venait de recevoir la visite de son neveu, Taly Khodabux. Alors que ce dernier s'apprêtait à quitter les lieux après le dîner, il a découvert son oncle inconscient, étendu au sol près de son lit.

Le vieil homme a immédiatement été transporté à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam, Pamplemousses, où il a été admis dans un état jugé sérieux. Malgré les soins prodigués, il est décédé dans la soirée du mercredi. Une autopsie est prévue afin de déterminer la cause exacte de son décès.

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Laurent Florine était connu dans la région pour sa gentillesse et sa disponibilité. Ses funérailles auront lieu ce dimanche.

Nouvelle-France : un septuagénaire victime d'un accident dans les escaliers

Un deuxième drame s'est produit à Nouvelle-France. Rajendrapradas Chaytun, 78 ans, est décédé mercredi alors qu'il était admis à l'hôpital Jawaharlal Nehru Hospital.

Le septuagénaire avait été admis à l'hôpital le lundi 20 juillet après avoir fait une chute dans les escaliers de son domicile, situé sur la route Royale, à Nouvelle-France. Son état s'était détérioré au fil des jours avant qu'il ne succombe finalement à ses blessures. À l'heure où nous mettions sous presse, l'autopsie n'avait pas encore été pratiquée.

Telfair : un quinquagénaire perd l'équilibre sur le toit de la maison

Un troisième drame s'est joué à Telfair, Moka. Un homme de 50 ans a également trouvé la mort hier à la suite d'une chute accidentelle. Selon les premières informations de la police, Clarel Desveaux nettoyait le toit de la maison d'une famille de la localité lorsqu'il a perdu l'équilibre et a fait une lourde chute.

Les secours du SAMU se sont rapidement rendus sur les lieux, mais n'ont pu que constater son décès. Une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de cet accident de travail présumé.