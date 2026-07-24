Ile Maurice: Des médicaments et de la «méthadone» saisis, un homme arrêté

Une opération menée par les officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Metropolitan Division a conduit à l'arrestation d'un habitant de Plaine-Verte, mercredi, dans le cadre d'une enquête pour un trafic présumé de stupéfiants. Vers 8h05, les enquêteurs ont effectué une perquisition au domicile de Mohammad Ishfaaq Azmutally, âgé de 27 ans et employé comme betting teller.

Lors de la fouille, les policiers ont découvert un sac en plastique transparent contenant plusieurs médicaments soupçonnés d'être des substances dangereuses destinées à la distribution. Parmi les produits saisis figurent notamment une boîte de Gabalin 75 mg contenant 30 capsules, huit comprimés de Valium Diazepam 10 mg, 11 comprimés de Tram XL 100 mg ainsi que trois plaquettes scellées de Lyrica renfermant un total de 42 capsules.

Les officiers ont également saisi quatre contenants en plastique presque entièrement remplis d'un liquide rose soupçon- né d'être de la méthadone. Une somme de Rs 125, considérée comme pouvant provenir du trafic de drogue, a aussi été retrouvée. À l'issue de l'opération, Mohammad Ishfaaq Azmutally a été arrêté et provisoirement inculpé de possession de drogues dangereuses en vue de leur distribution.

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Présenté devant le tribunal, le suspect a obtenu la liberté conditionnelle après avoir fourni la caution requise. L'enquête de l'ADSU se poursuit afin de déterminer l'origine des substances saisies et d'établir si elles étaient destinées à alimenter un réseau de distribution.