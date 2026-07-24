Ile Maurice: La surtaxe américaine de 10 %, c'est terminé !

Maurice bénéficie désormais d'un accès sans droits de douane au marché américain, qui représente environ 11% des exportations totales du pays, lesquelles avaient atteint Rs 8 milliards en 2025. À compter de ce vendredi 24 juillet, les exportations vers les États-Unis ne sont plus soumises à aucune surtaxe américaine, mettant fin à plus d'une année d'incertitudes liées aux changements successifs de la politique commerciale de Washington.

Dans un communiqué publié ce matin, la Mauritius Export Association (MEXA) indique que Maurice a été officiellement exclue du nouveau dispositif tarifaire américain prévu dans la Section 301 du «US Trade Act» de 1974. Un soulagement pour l'industrie textile et manufacturière en particulier, fortement dépendante du marché américain.

Taxes et surtaxes

La saga tarifaire américaine avait débuté en avril 2025 avec l'instauration par Washington d'un mécanisme de « tarifs réciproques » sous l'«International Emergency Economic Powers Act» (IEEPA). Maurice avait alors été frappée par un droit de douane additionnel de 40 %, avant que ce taux ne soit ramené à 15 % à partir d'août de la même année.

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Le 20 février 2026, lorsque la Cour suprême américaine a invalidé le mécanisme tarifaire fondé sur l'IEEPA, l'administration américaine avait invoqué une autre disposition : la Section 122 du «Trade Act» de 1974, pour appliquer temporairement une surtaxe uniforme de 10 % sur les importations provenant de plusieurs partenaires commerciaux, dont Maurice, du 24 février au 24 juillet.

Pour la MEXA, cette évolution apporte davantage de visibilité aux entreprises exportatrices et renforce la compétitivité des produits mauriciens sur le marché américain.