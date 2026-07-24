Ile Maurice: La FCC recommande des poursuites contre Premchand Mungur

L'étau judiciaire se resserre autour de Premchand Mungur, ancien Chief Executive Officer (CEO) de la State Bank of Mauritius (SBM). Après plusieurs mois d'investigations, la Financial Crimes Commission (FCC) a officiellement recommandé des poursuites dans l'affaire entourant l'octroi d'un prêt de Rs 470 millions à la société Dhyanavartam Ltd. Le dossier se trouve désormais entre les mains du Directeur des poursuites publiques (DPP), appelé à se prononcer sur la suite à donner à cette affaire à fort enjeu financier.

Cette évolution a été portée à la connaissance du tribunal de Port-Louis, mercredi, par l'enquêteur Martin, de la FCC. Celui-ci a indiqué que les investigations avaient été complétées et que les dossiers concernant l'ancien dirigeant bancaire avaient été transmis au parquet avec une recommandation claire en faveur de poursuites.

L'affaire suit un parcours procédural entamé depuis plusieurs mois. Une première version du dossier avait été soumise au bureau du DPP à la mi-janvier 2026. Après examen, le parquet avait demandé des éclaircissements et des éléments additionnels avant de retourner les documents à la FCC en avril dernier. Les enquêteurs ont alors poursuivi leurs vérifications et complété les informations requises. Le 29 juin, les dossiers ont été renvoyés au DPP, cette fois accompagnés de la recommandation formelle de la FCC d'engager des poursuites contre Premchand Mungur.

L'ancien patron de la SBM fait actuellement face à deux accusations provisoires devant le tribunal de Port-Louis. La première concerne une présumée fraude par abus de fonction. Les enquêteurs soupçonnent qu'il aurait induit en erreur le conseil d'administration de la banque dans le cadre du processus ayant conduit à l'approbation du prêt de Rs 470 millions accordé à Dhyanavartam Ltd. Selon les allégations, cette décision aurait exposé l'institution bancaire à des risques financiers importants.

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La seconde accusation porte sur une présumée entente délictueuse en vue de faciliter l'octroi de ce financement. Les faits reprochés remontent à juillet et août 2024.

En attendant la décision finale du DPP, Premchand Mungur demeure sous le coup de ces accusations provisoires. Le magistrat Prashant Bissoon a toutefois accepté une révision partielle de ses conditions de remise en liberté. Le couvre-feu qui lui était imposé a été levé. Il devra néanmoins continuer à se présenter régulièrement à la police, selon les modalités fixées par la cour.

La prochaine comparution de l'ancien CEO est prévue le 18 novembre.