Ile Maurice: Un enfant de sept ans blessé, le conducteur contrôlé positif à l'alcool

Un habitant de La Source, Flacq, âgé de 43 ans, a perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter un mur en béton dans la nuit de mardi à mercredi, à Bramsthan. Un enfant de sept ans, qui se trouvait à bord, a été blessé. L'alcootest effectué sur le conducteur s'est révélé positif.

L'accident s'est produit le 22 juillet, vers 21 heures. Selon les informations recueillies, le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule avant de heurter violemment un mur en béton bordant la route. Dépêché sur place, le SAMU a conduit l'enfant à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, où il a été admis en salle sous surveillance. Son état de santé était jugé sérieux. Le garçon a dû être opéré hier matin.

Sur place, les enquêteurs ont soumis le conducteur à un alcootest, qui s'est révélé positif. L'homme a passé la nuit en cellule de dégrisement à la station de police de Flacq en attendant de recouvrer ses esprits.