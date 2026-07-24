Togo: L'Etat du s'acquittera d'une dette islamique de près de 11 milliards FCFA le 17 août 2026

L'Etat du Togo procédera le 17 août 2026 au paiement des profits semestriels et au remboursement du capital de son emprunt obligataire islamique dénommé « Sukuk Etat du Togo 6,50 % 2016-2026 » pour un montant total de 10, 957 milliards FCFA, a informé la Direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est coté cet emprunt.

Selon les dirigeants de la BRVM, il s'agit du dernier remboursement du capital. Par conséquent, ajoutent-ils, le titre Sukuk Etat du Togo 6,50 % 2016-2026 sera suspendu de la cotation à partir du vendredi 14 août 2026.

Cet emprunt islamique avait été lancé du 20 juillet au 10 août 2016 sur le marché financier de l'UEMOA pour un montant de 150 milliards FCFA.

A l'époque, les autorités togolaises avaient comme objectif le financement de certain de leurs projets de développement économique et social.

Pour attirer les investisseurs et souscripteurs, l'émetteur avait fixé une marge de profit de 6,50%. L'emprunt devrait durer 10 ans allant de 2016 à 2026. Le remboursement devrait avoir lieu semestriellement.

L'opération avait été structurée autour d'un Fonds commun de titrisation de créances (FCTC) qui avait émis 15 millions de parts d'une valeur nominale de 10 000 FCFA.