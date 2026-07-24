La Société de Caoutchouc de Grand Béréby (SOGB) dont le siège social se trouve en Côte d'Ivoire, mettra en paiement le 6 août 2026, au titre de l'exercice 2025, son dividende annuel brut de 12,313 milliards de FCFA, a annoncé la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise depuis le 16 septembre 1998.

Avec un capital comportant 21.601.840 actions, cela correspond à un dividende brut par action de 570 FCFA. Sur ce dividende, il sera appliqué un impôt sur le revenu des valeurs mobilières ( IRVM) au taux de 12% pour les personnes physiques, soit un dividende net par action de 501,6 FCFA et 10% pour les personnes morales, soit un dividende net par action de 513 FCFA.

Selon les responsables de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au jeudi 6 août 2026, le titre SOGB Côte d'Ivoire cotera ex-dividende à partir du mercredi 5 août 2026. Les investisseurs qui souhaitent ainsi acquérir encore des actions SOGB, ont jusqu'au mardi 4 août 2026 pour le faire. Passé ce délai, les dirigeants de la BRVM annuleront tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation.

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Au 31 décembre 2025, la SOGB a réalisé un résultat net après impôts de 12,492 milliards de FCFA contre 13,110 milliards de FCFA en 2024, soit une baisse de 4,71%. « Même si les performances de 2025 restent raisonnablement bonnes, nous attirons l'attention du lecteur sur le contexte local et international plus difficile depuis le second semestre 2025 avec une concurrence débridée pour l'achat du coagulum auprès des planteurs villageois impactant sensiblement le coût de production du caoutchouc », a souligné la direction de la SOGB.

Selon elle, les ventes de produits fabriqués augmentent de 12 % par rapport à l'exercice 2024, qui s'explique principalement par la hausse du prix de vente de l'huile de palme brute (+20%) et de l'huile de palmiste (+47%) atténuée par la baisse des quantités vendues de 5% et 15% respectivement, d'une part, et par l'augmentation des quantités vendues au niveau du caoutchouc (+9%) accompagnée d'une hausse de 3% du prix de vente moyen, d'autre part.

Par ailleurs, les achats de matières premières augmentent de 15% (+3 701 milliards de FCFA), variation principalement liée à la hausse du prix d'achat du coagulum auprès des planteurs villageois.

Au total les produits de la société se sont accrus de 11,583 milliards, s'établissant à 105,103 milliards de FCFA contre 93,520 milliards de FCFA en 2024.

Quant aux charges, elles ont globalement augmenté de 11,532 milliards de FCFA, se situant à 62,304 milliards de FCFA contre 50,772 milliards de FCFA en 2024.

Une faible progression de 0,11% est notée concernant la valeur ajoutée qui se situe à 42,799 milliards de FCFA contre 42,748 milliards de FCFA en 2024.

Les charges de personnel passent de 17,773 milliards de FCFA en 2024 à 19,258 milliards de FCFA un an plus tard (+1,485 milliard).

De son côté, l'excédent brut d'exploitation (EBE) connait une baisse de 6% avec une réalisation de 24 milliards de FCFA contre 25 milliards de FCFA en 2023.

Pour sa part, le résultat d'exploitation est en régression de 7,19% à 17,061 milliards de FCFA contre 18,383 milliards de FCFA en 2024.

Quant au résultat des activités ordinaires, il reste dans la même logique, s'établissant à 17,161 milliards de FCFA contre 18,040 milliards de FCFA en 2024.