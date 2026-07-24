Tunisie: ASM - Mercato - Maâcha sur la bonne voie

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par Walid Nalouti

Dans une déclaration accordée à La Presse, le vice-président de l'ASM, chargé de la section football, Sabri Ayari, a confirmé que les négociations avec l'ailier droit «sang et or» Koussay Maâcha ont atteint un stade avancé : «Le transfert de Koussay Maâcha s'inscrit dans le cadre d'un échange négocié avec l'Espérance de Tunis.

Nous cédons définitivement le jeune Adem Yaâcoubi contre le transfert définitif de Koussay Maâcha et Rayane Hamrouni. C'est sur la bonne voie. Nous avons discuté de tous les détails avec les dirigeants de l'Espérance et la convention sera signée aujourd'hui, ou au plus tard demain. Hamrouni est déjà venu et a passé la visite médicale. Quant à Maâcha, il a donné son accord. Nous nous sommes, d'ailleurs, réunis avec son manager mardi pour finaliser les derniers détails».

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