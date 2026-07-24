Tunisie: EST - Arrivé mardi à Tunis Lucas Ribeiro - Un contrat de deux ou trois ans

C'est le bail que doit signer l'ailier droit brésilien, Lucas Ribeiro, qui n'est pas maître de son destin, étant donné qu'il est signataire d'une convention avec Ittihad Tripoli.

Si la transaction se conclut (cela doit se faire entre hier et aujourd'hui, si ce n'est déjà fait), le recrutement de l'ailier droit brésilien, Lucas Ribeiro, doit être le transfert le plus important de l'été.

Arrivé avant-hier à Tunis, Lucas Ribeiro s'est réuni hier avec les dirigeants « sang et or » pour négocier les derniers détails de son contrat, financiers notamment.

Une source bien informée nous a fait savoir que la durée de son contrat sera de deux ou trois ans et que les négociations doivent être finalisées au plus tard aujourd'hui.

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Ceci dit, il n' y a pas que Lucas Ribeiro qui est à Tunis pour discuter des derniers détails du contrat.

Des responsables d'Ittihad Tripoli se trouvent également ici pour discuter de l'indemnité que doit verser l'Espérance au club libyen. C'est que Ribeiro a signé une convention avec le club libyen pour rejoindre ses rangs avant d'opter pour l'Espérance.

Seydou Lamine Sacko : on hésite encore !

Le milieu défensif ivoirien, Seydou Lamine Sacko, est arrivé aussi à Tunis avant-hier pour passer la visite médicale avant de signer son contrat. L'ancien capitaine de l'ASEC Mimosas, âgé de 23 ans, est prêt à apposer sa signature pour s'engager trois ans au profit de l'Espérance. Le joueur a-t-il vraiment le profil de l'emploi ? Les dirigeants « sang et or » hésitent encore.

Premier test contre l'Etoile sportive Khemirienne

Demain, l'Espérance disputera son premier match amical dans le cadre de la préparation d'intersaison. Le choix du premier sparring-partner de l'été a été porté sur l'équipe locale de Aïn Draham, l'Etoile Sportive Khemirienne.