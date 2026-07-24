Tunisie: Henley Passport Index - 66 destinations sans visa pour les Tunisiens

Avec 66 destinations accessibles sans visa préalable, le passeport tunisien occupe la 71e place mondiale dans le dernier classement Henley Passport Index 2026. La Tunisie conserve ainsi une avance sur l'Algérie, classée 81e, mais reste devancée par le Maroc, qui occupe la 67e position.

Le passeport tunisien confirme sa place dans le paysage mondial de la mobilité internationale. Selon la nouvelle édition du Henley Passport Index 2026, publiée par le cabinet britannique spécialisé Henley & Partners, la Tunisie figure à la 71e place sur 199 passeports évalués, avec un score de 66 destinations accessibles sans visa préalable.

Ce classement annuel, considéré comme l'une des principales références internationales en matière de puissance des passeports, mesure la liberté de circulation offerte aux citoyens de chaque pays à travers le monde.

Un classement basé sur la liberté de voyager

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Le Henley Passport Index classe les passeports selon le nombre de destinations auxquelles leurs détenteurs peuvent accéder sans devoir obtenir un visa avant leur départ.

L'édition 2026 analyse 199 passeports, 227 destinations de voyage et une évolution historique couvrant 20 années de données.

L'objectif de cet indice est de mesurer la capacité des citoyens à voyager plus facilement à l'international. Plus un passeport permet d'accéder à un grand nombre de destinations sans formalités préalables, plus son rang est élevé.

Le classement repose notamment sur les données relatives aux conditions d'entrée dans les différents pays, régulièrement mises à jour par les experts du cabinet.

La Tunisie devant l'Algérie dans le classement maghrébin

Dans la région du Maghreb, le classement 2026 confirme une hiérarchie déjà observée ces dernières années. Le Maroc occupe la meilleure position régionale, avec une 67e place mondiale et un accès à 71 destinations sans visa. La Tunisie arrive en deuxième position, classée 71e mondiale, avec 66 destinations accessibles sans visa. L'Algérie se situe derrière ses deux voisins, à la 81e place, avec un score de 55 destinations.

Ainsi, le passeport tunisien devance le passeport algérien de 10 places dans le classement mondial et offre accès à 11 destinations supplémentaires sans visa préalable.

Une mobilité tunisienne supérieure à celle de plusieurs pays

Avec son classement à la 71e position, la Tunisie se situe devant plusieurs pays figurant dans l'indice mondial, notamment certains États d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient.

Le passeport tunisien bénéficie notamment d'une ouverture internationale liée à ses relations diplomatiques, à ses accords de mobilité et à sa position géographique entre l'Europe, l'Afrique et le monde arabe.

Toutefois, l'écart reste important avec les passeports les plus puissants de la planète.

Singapour domine, la France dans le peloton de tête

Au sommet du classement 2026, le passeport le plus puissant au monde est celui de Singapour, avec 192 destinations accessibles sans visa.

Il est suivi par le Japon, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis, avec 188 destinations, la Suède, avec 187 destinations.

Le passeport français figure également parmi les meilleurs au monde. La France occupe la 4e place, ex aEquo avec plusieurs pays européens, avec 186 destinations accessibles sans visa, notamment aux côtés de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Belgique ou encore des Pays-Bas.

Un indicateur devenu stratégique

Au-delà d'un simple classement symbolique, la puissance d'un passeport est devenue un indicateur important dans un monde marqué par la mobilité internationale.

Elle influence directement les possibilités de voyages touristiques, les opportunités professionnelles et économiques, les échanges universitaires et l'attractivité internationale d'un pays.

*Pour la Tunisie, maintenir une position devant certains voisins régionaux constitue un atout en matière d'ouverture internationale. Mais le classement rappelle également l'importance de poursuivre les efforts diplomatiques afin d'élargir davantage l'accès des citoyens tunisiens aux destinations sans visa.