Tunisie: Visa Schengen - Ce pays change de régime, ce qui va changer pour les voyageurs tunisiens

Gibraltar devient une nouvelle étape possible pour les détenteurs d'un visa Schengen. Après plusieurs années de négociations liées au Brexit, le territoire britannique adopte un nouveau cadre de circulation avec l'Union européenne, facilitant les déplacements avec l'Espagne et modifiant les règles applicables aux voyageurs internationaux.

Depuis le 15 juillet 2026, un accord conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est appliqué provisoirement afin d'organiser le nouveau statut de Gibraltar en matière de circulation des personnes.

L'objectif principal : fluidifier les déplacements entre Gibraltar et l'Espagne, tout en rapprochant le fonctionnement du territoire des règles de l'espace Schengen.

Pour les voyageurs, le changement le plus visible concerne la frontière terrestre entre Gibraltar et l'Espagne. Les contrôles d'immigration traditionnels doivent progressivement disparaître, facilitant notamment le passage quotidien des milliers de travailleurs frontaliers qui traversent cette zone.

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Mais la principale évolution concerne les formalités de visa.

Le visa Schengen devient la référence pour les courts séjours

Avec ce nouveau dispositif, Gibraltar ne fonctionne plus avec les règles britanniques classiques pour les courts séjours des voyageurs soumis à visa. Désormais, les ressortissants des pays qui nécessitent un visa pour entrer dans l'espace Schengen doivent disposer d'un visa Schengen valide pour effectuer un court séjour à Gibraltar.

Cette évolution concerne directement les voyageurs tunisiens. En effet, les citoyens tunisiens restent soumis à l'obligation de visa pour voyager dans cet espace.

La nouveauté ne signifie donc pas une suppression de visa, mais un changement de procédure : un Tunisien souhaitant visiter Gibraltar devra désormais se référer au régime Schengen et non plus à une procédure de visa britannique de court séjour.

Une nouvelle possibilité pour les Tunisiens déjà titulaires d'un visa Schengen

Concrètement, cette évolution peut faciliter les projets des voyageurs tunisiens qui disposent déjà d'un visa Schengen.

Un Tunisien voyageant par exemple en Espagne pourra désormais envisager plus facilement une visite à Gibraltar, situé à quelques kilomètres seulement de la ville espagnole de La Línea de la Concepción, à condition de respecter les règles d'entrée applicables.

Autrement dit, Gibraltar devient une destination supplémentaire dans un itinéraire européen, mais uniquement pour les voyageurs disposant des autorisations nécessaires.

Autre point important : le temps passé à Gibraltar sera pris en compte dans le calcul de la durée maximale autorisée pour les courts séjours dans l'espace Schengen, soit 90 jours sur une période de 180 jours.

Les voyageurs devront donc bien intégrer leur passage à Gibraltar dans la durée totale de leur séjour européen.

Un changement lié à l'après-Brexit

Cette évolution est le résultat de longues négociations entre Londres et Bruxelles après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Le statut politique de Gibraltar ne change pas : le territoire reste britannique. Toutefois, son organisation en matière de circulation des personnes évolue afin de préserver la mobilité avec l'Espagne et d'éviter une rupture brutale à la frontière.

Pour les voyageurs tunisiens, le message est donc clair : Gibraltar devient une nouvelle destination envisageable avec un visa Schengen, mais il ne s'agit pas d'une exemption de visa.