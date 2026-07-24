Tunisie: Météo - Quatre gouvernorats placés en vigilance orange face aux risques orageux

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Quatre gouvernorats tunisiens ont été placés en vigilance orange pour le reste de la journée de jeudi, en raison de risques liés à des cellules orageuses locales, selon la dernière mise à jour de la carte de vigilance publiée par l'Institut national de la météorologie (INM).

Les régions concernées par cette alerte sont Gafsa, Tozeur, Tataouine et Kébili.

Selon les prévisions météorologiques, des cellules orageuses locales continueront à se développer dans les zones occidentales du Centre et du Sud, avec des risques de rafales de vent et de soulèvements de poussière lors du passage des phénomènes orageux.

Des vents qui se renforcent près des côtes

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Le vent soufflera du secteur nord au Nord et au Centre, et du secteur ouest dans le Sud. Il sera faible à modéré avant de se renforcer progressivement près des côtes.

Des rafales pourront accompagner les cellules orageuses, entraînant localement des tourbillons de poussière et une réduction de la visibilité.

La mer sera peu agitée avant de devenir agitée à très agitée dans les golfes de Tunis et de Hammamet.

Des températures toujours élevées dans plusieurs régions

Les températures nocturnes resteront élevées, oscillant entre 26 et 31°C dans le Nord, la région du Sahel et les hauteurs, et entre 32 et 37°C dans le reste du pays.

Elles pourraient atteindre 40°C dans le Sud-Ouest, où la chaleur restera particulièrement marquée.

L'INM appelle les citoyens des régions concernées à rester vigilants, notamment lors des épisodes orageux, et à suivre les mises à jour météorologiques.

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