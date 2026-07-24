Tunisie: Le luxe automobile coréen arrive au pays - Genesis prépare son entrée sur le marché

Genesis Middle East & Africa a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat stratégique avec Alpha Hyundai Motor, faisant de l'entreprise le distributeur officiel de modèles Genesis en Tunisie et ouvrant la voie au lancement de la marque sur le marché tunisien au cours du troisième trimestre 2026. Cet accord constitue une étape majeure dans la poursuite de l'expansion de Genesis au Moyen-Orient et en Afrique, tout en jetant les bases de l'introduction en Tunisie de la vision unique de Genesis en matière de luxe moderne, d'excellence du design et d'expérience client.

L'arrivée de modèles Genesis en Tunisie représente une étape importante dans la stratégie de croissance régionale de la marque. Inspirée par la philosophie coréenne « Son-nim », qui signifie « invité d'honneur », Genesis associe design, innovation et hospitalité afin d'offrir une approche distinctive du luxe moderne.

À travers Alpha Hyundai Motor, le concessionnaire ouvrira un showroom entièrement dédié à Tunis et proposera une première gamme composée des modèles Electrified G80, Electrified GV70, GV80 et GV80 Coupé. Fidèle à sa philosophie centrée sur le client, ce showroom offrira une expérience de propriété haut de gamme grâce à des conseils personnalisés, des expériences immersives autour de la marque et un service client premium. D'autres modèles électrifiés viendront enrichir la gamme dans le cadre du déploiement progressif sur le marché tunisien.

Commentant l'arrivée de Genesis en Tunisie et ce partenariat avec Alpha Hyundai Motor, Omar Al Zubaidi, CEO de Genesis Middle East & Africa, a déclaré : « La Tunisie représente un marché important pour Genesis et constitue une étape naturelle dans notre développement à travers la région MEA. Grâce à notre partenariat avec Alpha Hyundai Motor, nous sommes impatients de faire découvrir aux clients tunisiens la vision unique de Genesis du luxe moderne et de leur offrir les produits, les services et l'expérience de propriété exceptionnels qui définissent notre marque. »

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Mehdi Mahjoub, CEO de Alpha Hyundai Motor, a déclaré : « Aujourd'hui marque une étape importante pour Alpha Hyundai Motor en Tunisie. Nous sommes fiers de présenter les véhicules Genesis qui redéfinissent le luxe moderne à travers une combinaison unique de technologies innovantes, de savoir-faire raffiné et d'expériences client exceptionnelles. Avec l'ouverture de notre showroom Genesis dédié, nous avons hâte d'accueillir les clients tunisiens dans l'univers Genesis et de fixer de nouveaux standards dans le segment premium automobile. »

Une expérience entièrement centrée sur le client

À travers Alpha Hyundai Motor, on proposera à nous clients une expérience de propriété premium, soutenue par des conseils personnalisés, un service après-vente dédié et des expériences immersives autour de la marque. À l'avenir, différentes initiatives, notamment des événements exclusifs destinés aux clients et de nouveaux points de contact, viendront renforcer la relation entre la marque et sa clientèle en Tunisie.

Le partenariat pose les bases d'une présence durable en Tunisie et reflète la confiance des deux organisations dans le potentiel d'évolution du marché tunisien du luxe automobile. Ensemble, elles ambitionnent de bâtir des relations solides avec leurs clients, d'établir une relation de confiance sur le marché et de proposer une expérience de propriété différenciante, favorisant une croissance durable pour les années à venir.

Alors que Genesis poursuit son expansion dans la région, le concessionnaire demeure résolument engagée à offrir des produits d'exception, des expériences premium et des relations durables avec ses clients. L'arrivée de modèles Genesis en Tunisie marque le début d'une nouvelle aventure qui viendra renforcer sa position en tant que référence du luxe automobile moderne dans la région Moyen-Orient et Afrique.