Tunisie: Gafsa - Des vents violents provoquent des coupures d'électricité et des dégâts matériels

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

De violents vents ont soufflé dans la nuit de mercredi à jeudi sur la zone de Metkedès, relevant de la délégation de Gafsa-Nord, causant des dégâts matériels et perturbant l'alimentation électrique dans plusieurs quartiers, a indiqué Noureddine Ben Salem, président du conseil local de Gafsa-Nord.

Selon le responsable, les mauvaises conditions météorologiques ont notamment provoqué la détérioration de plusieurs panneaux photovoltaïques destinés à la production d'énergie solaire, ainsi que la chute de six poteaux électriques de haute tension.

Ces dommages ont entraîné des coupures de courant dans plusieurs zones de la région.

Les autorités locales ont entamé le suivi de la situation afin d'évaluer l'ampleur des dégâts, tandis que les équipes techniques ont été dépêchées sur place pour effectuer les réparations nécessaires et rétablir progressivement l'alimentation électrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les interventions se poursuivent afin de limiter la durée des perturbations et assurer le retour à la normale dans les meilleurs délais.

Face aux risques liés aux infrastructures endommagées, le président du conseil local de Gafsa-Nord a appelé les citoyens à faire preuve de prudence et à éviter de s'approcher des poteaux électriques et des câbles tombés au sol, afin de prévenir tout accident.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.