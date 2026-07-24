Tunisie: Gafsa - Des vents violents provoquent des coupures d'électricité et des dégâts matériels

De violents vents ont soufflé dans la nuit de mercredi à jeudi sur la zone de Metkedès, relevant de la délégation de Gafsa-Nord, causant des dégâts matériels et perturbant l'alimentation électrique dans plusieurs quartiers, a indiqué Noureddine Ben Salem, président du conseil local de Gafsa-Nord.

Selon le responsable, les mauvaises conditions météorologiques ont notamment provoqué la détérioration de plusieurs panneaux photovoltaïques destinés à la production d'énergie solaire, ainsi que la chute de six poteaux électriques de haute tension.

Ces dommages ont entraîné des coupures de courant dans plusieurs zones de la région.

Les autorités locales ont entamé le suivi de la situation afin d'évaluer l'ampleur des dégâts, tandis que les équipes techniques ont été dépêchées sur place pour effectuer les réparations nécessaires et rétablir progressivement l'alimentation électrique.

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Les interventions se poursuivent afin de limiter la durée des perturbations et assurer le retour à la normale dans les meilleurs délais.

Face aux risques liés aux infrastructures endommagées, le président du conseil local de Gafsa-Nord a appelé les citoyens à faire preuve de prudence et à éviter de s'approcher des poteaux électriques et des câbles tombés au sol, afin de prévenir tout accident.