Tunisie: Grâce présidentielle - Wadii Jari et Ayachi Zammel parmi les bénéficiaires

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'ancien président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadii Jari, ainsi que le candidat à l'élection présidentielle Ayachi Zammel figureraient parmi les bénéficiaires d'une prochaine grâce présidentielle.

Selon une source informée, leurs noms apparaîtraient dans la liste des personnes concernées par cette mesure de clémence, dont la publication est attendue prochainement.

Cette information intervient après l'annonce, ce jeudi 23 juillet 2026, par la Présidence de la République, d'une grâce présidentielle spéciale accordée à 2 439 détenus, à l'occasion du 69e anniversaire de la proclamation de la République.

Le président de la République, Kaïs Saïed, a également ordonné que 490 autres détenus bénéficient d'une libération conditionnelle.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.