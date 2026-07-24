Tunisie: Grâce présidentielle - Wadii Jari et Ayachi Zammel parmi les bénéficiaires

L'ancien président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadii Jari, ainsi que le candidat à l'élection présidentielle Ayachi Zammel figureraient parmi les bénéficiaires d'une prochaine grâce présidentielle.

Selon une source informée, leurs noms apparaîtraient dans la liste des personnes concernées par cette mesure de clémence, dont la publication est attendue prochainement.

Cette information intervient après l'annonce, ce jeudi 23 juillet 2026, par la Présidence de la République, d'une grâce présidentielle spéciale accordée à 2 439 détenus, à l'occasion du 69e anniversaire de la proclamation de la République.

Le président de la République, Kaïs Saïed, a également ordonné que 490 autres détenus bénéficient d'une libération conditionnelle.