Tunisie: Phosphate, engrais et investissement - Le pays et le Bangladesh veulent donner un nouvel élan à leur coopération

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu, le 23 juillet 2026, au siège du Ministère, Mohammad Habibullah, qui lui a présenté une copie figurée de ses Lettres de Créance en sa qualité de nouvel Ambassadeur du Bangladesh auprès de la République tunisienne, avec résidence à Tripoli.

À cette occasion, le Ministre a souligné l'importance de consolider les relations diplomatiques établies entre les deux pays, qui s'étendent sur plus de cinq décennies, et ce, à travers la mise en place d'un mécanisme de consultations politiques bilatérales entre les deux Ministères des Affaires étrangères, l'élaboration d'un plan d'action conjoint visant à développer et à élargir les échanges commerciaux, notamment dans les secteurs du phosphate et des engrais chimiques, la promotion de l'investissement et l'extension des domaines de coopération dans les secteurs d'intérêt commun.

Il a également appelé à un renforcement accru de la consultation et de la coordination bilatérales dans les enceintes onusiennes et régionales, en particulier au sein de l'Organisation de la Coopération Islamique et des Nations Unies, d'autant que le Ministre des Affaires Etrangères du Bangladesh assumera la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies au cours de sa quatre-vingt-unième session.

Pour sa part, l'Ambassadeur désigné du Bangladesh a réaffirmé la volonté constante des autorités de son pays et de la mission diplomatique de déployer tous les efforts et initiatives nécessaires au développement et à la diversification des relations de coopération et de partenariat avec la Tunisie, à la hauteur des potentialités humaines et économiques dont disposent les deux Pays frères.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, l'Ambassadeur bangladais a rencontré Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger. À cette occasion, les deux parties ont réaffirmé leur détermination commune à consolider les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, et à oeuvrer à la mise en oeuvre d'un plan d'action .conjoint pour la coopération bilatérale.