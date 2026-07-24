Congo-Kinshasa: Une 11e naissance de gorille de montagne enregistrée en 2026 à Virunga

Le Parc national des Virunga, dans la province du Nord-Kivu, s'enrichit d'un nouveau membre. Les pisteurs locaux ont observé, ce mercredi 22 juillet, un giravion nouveau-né mâle porté par sa mère, la femelle Bonané, au sein de la famille Humba. Grâce à cette venue, ce groupe compte désormais 21 individus.

Il s'agit de la 11e naissance recensée depuis le début de l'année 2026 dans le parc, confirmant une dynamique de reproduction particulièrement encourageante pour cette espèce en danger critique d'extinction.

Cette bonne nouvelle intervient seulement une dizaine de jours après une autre naissance au sein de la famille Bageni, le plus grand groupe de gorilles de montagne habitués à la présence humaine dans le parc, qui rassemble aujourd'hui 60 membres.

Une dynamique de natalité remarquable malgré l'insécurité

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Pour la femelle Bonané, il s'agit de sa toute première maternité depuis son intégration récente au groupe Humba. La démographie de l'espèce au sein du parc s'est révélée particulièrement féconde cette année :

11 naissances en 2026 : un rythme de reproduction soutenu sur les sept premiers mois de l'année.

Naissances gémellaires rares : deux cas exceptionnels de jumeaux ont été enregistrés entre janvier et mars derniers dans les familles Bageni et Baraka.

Un suivi d'exception grâce à l'engagement des pisteurs et des partenaires

Bien que le secteur de Mikeno soit situé dans une zone confrontée à des défis sécuritaires majeurs, le travail de protection et d'observation continue au quotidien. Les pisteurs locaux assurent un suivi rapproché des familles de primates, soutenus par des partenaires techniques et financiers internationaux tels que l'Union européenne et l'UNESCO.

Selon la direction du Parc national des Virunga, ces résultats traduisent la reconstitution progressive de la population des gorilles de montagne dans l'ensemble du massif des Virunga, un écosystème transfrontalier partagé entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda.

Entre 2018 et 2021, les recensements faisaient état de 1 063 individus dans ce massif, dont environ 350 hébergés spécifiquement dans la partie congolaise du Parc des Virunga.