Sénégal: Digitalisation et numérisation de l'accompagnement aux producteurs - Le FSRP et l'ANCAR unissent leurs forces

L'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) a organisé hier, jeudi 23 juillet, une cérémonie officielle de signature de conventions de partenariat relatives à l'identification et à l'enrôlement des producteurs ainsi qu'au renforcement organisationnel et technique d'organisations de producteurs. Cette initiative mise en oeuvre avec l'appui du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRP) , vise à accompagner la transformation numérique du conseil agricole au Sénégal à travers la constitution d'une base de données fiable aux producteurs.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRP) , l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) a organisé hier, jeudi 23 juillet, une cérémonie officielle de signature de conventions de partenariat relatives à l'identification et à l'enrôlement des producteurs ainsi qu'au renforcement organisationnel et technique d'organisations de producteurs. Ce processus d'identification et d'enrôlement de producteurs permettra de constituer une base de données nationale fiable et régulièrement actualisée des producteurs et de leurs exploitations en vue de moderniser les services de conseil agricole.

Ce qui contribuera à un meilleur ciblage des bénéficiaires, à la diffusion d'informations agro météorologiques personnalisées , d'alertes climatiques en temps réel et de recommandations techniques adaptées aux réalités de chaque producteur tout en renforçant le suivi des exploitations agricoles.« On a mis à la disposition de l'ANCAR, qui a comme mission principale le conseil agricole et rural ., des outils informatiques pour la numérisation et la digitalisation du secteur agricole afin de suivre les cultures et présenter les résultats », a fait savoir le coordonnateur du FSRP Dr Mouhamadou Lamine Dia .

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Selon El Hadj Faye, Directeur Général de l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) ,l'un des défis des organisations de producteurs, c'est qu'elles peinent souvent à connaître précisément leurs membres, à suivre avec fiabilité les parcelles et les productions de leurs adhérents. « Le numérique permet de répondre à ces contraintes à travers la constitution de bases de données fiables des membres, la numérisation et le suivi à distance des parcelles », indique-t-il.

Djibril Diop, conseiller technique du ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage pense que la signature de ces conventions ne constitue pas seulement une simple formalité administrative, mais marque une continuité affirmée du partenariat stratégique entre l'ANCAR et les organisations de producteurs. « Notre objectif est d'accompagner les organisations de producteurs à avoir davantage de professionnalisme, d'autonomie et de performance.

Et cette initiative s'inscrit pleinement dans les orientations de la loi d'orientation agro-silvopastorale qui consacre ou qui réaffirme la confirmation des organisations de producteurs comme acteur essentiel de la gouvernance du développement des chaînes agricoles. Elle est en parfaite cohérence avec notre ambition de moderniser également la transformation structurelle de notre agriculture », a-t-il relevé. Selon lui, l'un des aspects les plus innovants de ce programme réside dans le recours aux technologies.

« La construction de bases de données numériques, le suivi des parcelles, le suivi digital des exploitations, la diffusion de conseils agricoles personnalisés, l'information climatique et la traçabilité des productions permettront de modeler le développement des dispositifs conseils. Cette transformation numérique contribuera également à améliorer la transparence, l'efficacité de l'intervention et l'intégration des producteurs dans des chaînes de valeur compétitives », a-t-il fait part.