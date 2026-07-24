Afrique: Décès du professeur Magueye Kassé - Le pays perd une éminente figure de la culture

Le monde universitaire et culturel sénégalais est en deuil à la suite du décès du professeur Maguèye Kassé, survenu mercredi, à l'Hôpital Principal de Dakar. Universitaire de renom, critique d'art et ancien commissaire général de la Biennale de l'art africain contemporain Dak'Art, il laisse derrière lui un héritage intellectuel et culturel considérable.

Professeur au Département des langues et civilisations germaniques de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Maguèye Kassé s'est distingué tout au long de sa carrière par son engagement en faveur de l'enseignement, de la recherche et de la promotion des arts africains. Germaniste reconnu, il était également une référence dans l'analyse des questions culturelles et du dialogue interculturel.

En 2008, il avait été nommé commissaire général de la Biennale Dak'Art, contribuant au rayonnement international de cette prestigieuse manifestation dédiée à l'art africain contemporain. Son action a permis de renforcer la visibilité de la création artistique africaine sur la scène mondiale.

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Le professeur Kassé présidait également l'Association Sembène Ousmane. Considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de l'oeuvre de l'écrivain et cinéaste sénégalais, il a largement participé à la préservation et à la transmission de l'héritage du père du cinéma africain à travers ses publications, ses enseignements et ses nombreuses interventions dans les milieux culturels.

La disparition de Maguèye Kassé constitue une perte importante pour l'Université, le monde des arts et la culture sénégalaise. Son parcours, marqué par un engagement constant en faveur de la diversité culturelle et du patrimoine africain, continuera d'inspirer les générations futures.