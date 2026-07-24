Afrique: Renforcement de la Transparence budgétaire au contient - IBP lance son Bureau Afrique francophone couvrant neuf pays

Après sept années d'engagement au Sénégal, International Budget Partnership (IBP) a officiellement lancé son Bureau Afrique francophone, marquant une nouvelle étape dans son action en faveur d'une gestion plus transparente, inclusive et responsable des finances publiques.

Dans son allocution, le Directeur régional d'IBP Afrique francophone, Maleine Amadou Niang, a rappelé que cette transformation n'est pas un nouveau départ, mais la reconnaissance d'un travail engagé depuis plusieurs années. En effet, depuis 2018, le réseau d'IBP réunit des partenaires issus de neuf pays francophones, partageant une même langue, des systèmes de gestion des finances publiques comparables et des défis communs en matière de transparence et de redevabilité. L'objectif est désormais de mutualiser les expériences et de permettre aux réformes réussies dans un pays d'inspirer les autres États de la région.

Le nouveau Bureau régional entend renforcer l'assistance technique aux gouvernements, développer des outils d'analyse budgétaire, former les organisations de la société civile, promouvoir les instruments communautaires de l'UEMOA et faciliter le dialogue entre les institutions publiques et les citoyens. L'ambition affichée est de faire en sorte que les ressources publiques soient utilisées de manière plus efficace, transparente et équitable afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des populations.

Le lancement a été salué par plusieurs partenaires internationaux, notamment la Fondation Hewlett et l'Union européenne, qui accompagnent IBP depuis plusieurs années dans la promotion d'une gouvernance budgétaire plus ouverte.

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Pour les représentants de la Fondation Hewlett, la création de ce Bureau régional récompense un travail de longue haleine en faveur d'une gouvernance des finances publiques plus transparente, plus inclusive et davantage redevable envers les citoyens. Ils ont rappelé que derrière chaque budget se cachent des choix essentiels concernant l'éducation, la santé, les infrastructures ou encore les opportunités offertes aux jeunes et aux populations les plus vulnérables..

Basé à Dakar, le Bureau Afrique francophone servira de cadre de coopération entre les administrations publiques, les institutions de contrôle, les parlements, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. Il favorisera le partage des bonnes pratiques, l'accompagnement des réformes nationales et la diffusion des innovations ayant fait leurs preuves dans plusieurs pays de la région.