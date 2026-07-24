Sénégal: Kader Beye président du comité d'éthique du COJOJ - « Nous devons veiller à la bonne conduite de tous les acteurs »

L'éthique sera au centre des JOJ « Dakar » et sera un des garants de la réussite de l'événement sportive. La mise en place de cette commission, par le président Mamadou Diagne entend mettre en avant les valeurs olympiques et des bonnes conduites dans tout le processus de préparation et d'organisation. A 100 jours des JOJ, Kader Boye qui dirige le comité d'éthique du COJOJ, non moins ancien professeur du président Mamadou Diagna Ndiaye et du Coordonnateur Ibrahima Wade, a tenu d'abord à féliciter le président Diagna N'Diaye pour sa rigueur et surtout sa volonté à faire les choses dans les règles de l'art. Non sans rappeler le bon étudiant qu'il a été au côté de Ibrahima Wade même si ce dernier a été « turbulent ».

« Il faut qu'il y ait une institution garantissant de l'éthique. A force de fréquentation de la commission d'éthique du CIO, le président Mamadou Diagna Ndiaye a voulu créer ce comité. Il s'est fixé comme mission de garantir le respect des principes d'éthique, de promouvoir les principes et valeurs de bonnes conduites ainsi que des valeurs olympiques au sein du COJOJ et de ses partenaires. Nous nous devons de veiller à la bonne conduite de tous les acteurs et ceux qui prennent part à cette manifestation. C'est les textes législatifs et réglementaires du Sénégal. Sa mission est de se saisir s'il y a infraction », a rappelé l'ancien recteur de l'Université Cheikh Anta Diop.