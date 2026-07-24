Tunisie: EST - Le dossier Youssef Belaïli définitivement clos

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) a annoncé, vendredi, la clôture définitive du dossier de renouvellement du contrat de l'attaquant algérien Mohamed Youcef Belaïli, mettant ainsi un terme à plusieurs semaines de négociations entre les deux parties. Le club indique avoir épuisé toutes les étapes des discussions et laissé expirer les délais convenus sans que le joueur ne finalise les formalités de prolongation.

Dans un communiqué, la direction du club rappelle qu'un accord de principe avait été conclu le 5 juin dernier entre le président Hamdi Meddeb, le vice-président Chokri Ouaer et le joueur pour une prolongation de contrat de deux saisons. Cet accord s'inscrivait dans la volonté de l'EST de conserver l'un des principaux cadres de son effectif et de préserver sa stabilité sportive en vue de la prochaine saison.

Selon le club, l'ensemble des engagements pris envers le joueur ont été respectés. L'Espérance affirme avoir proposé une offre financière reflétant son statut au sein de l'équipe, tout en maintenant son salaire sans réduction et en procédant au règlement de ses arriérés. Elle précise également avoir pris en charge les différents aspects administratifs, financiers et juridiques liés au dossier.

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La direction souligne en outre avoir mis à la disposition de Belaïli tous les documents susceptibles de renforcer son dossier devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans le cadre de la procédure liée à la sanction prononcée par la FIFA à son encontre.

Le club indique également avoir fixé, à plusieurs reprises, des rendez-vous destinés à permettre au joueur d'effectuer les examens médicaux préalables et de signer son nouveau contrat. Après un premier accord pour finaliser l'opération le 21 juillet 2026, auquel le joueur ne s'est pas présenté, un ultime délai avait été fixé au 23 juillet. Selon le communiqué, ni Belaïli ni son agent ne se sont présentés à cette dernière échéance.

Estimant avoir rempli toutes ses obligations d'ordre moral, sportif, financier, administratif et juridique, l'Espérance a décidé de mettre un terme définitif aux discussions relatives au renouvellement du contrat du joueur.

Le club a néanmoins adressé ses voeux de réussite à Mohamed Youcef Belaïli pour la suite de sa carrière, tout en réaffirmant que l'intérêt de l'institution, le respect de ses engagements et la préservation de sa crédibilité demeurent des priorités absolues.

Enfin, la direction de l'EST annonce avoir déjà entamé l'étude d'autres options sur le marché des transferts, conformément aux besoins exprimés par le staff technique, afin de renforcer l'effectif en vue de la saison 2026-2027.