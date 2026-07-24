Tunisie: Faraj Suleiman enchante Hammamet - Le piano comme langage de l'exil et de la mémoire

Une ambiance tout en sobriété annonce l'arrivée du virtuose tant attendu de la soirée Faraj Suleiman. L'artiste palestinien marque ainsi son grand retour sur une des scènes tunisiennes les plus prisées, celle du festival de Hammamet qui vit aux rythmes de son 60ème anniversaire depuis le 11 juillet 2026.

L'artiste prend place sur la scène, s'installe face à son piano, entouré de 7 musiciennes et musiciens : violonistes, trompettistes, batteurs, et d'un as de la guitare électrique. Dans une atmosphère apaisante, post - canicule, L'artiste manie les styles et les alterne : de l'instrumental aux textes poignants avec paroles, l'emprise sur son public se fait sentir dès les premiers instants, les premières notes.

Pianiste et compositeur de jazz, Suleiman a fait dialoguer le jazz, la musique classique et celle du monde arabe. Son répertoire évoque des souvenirs et fait voyager, exprime des émotions avec très peu de paroles. Sa musique a retenti avec ses mots à lui exprimer tout haut : l'artiste est content d'être face à son public depuis son passage mémorable sur la scène de Carthage en 2022. « Nous avons hâte de vous rencontrer ce soir. Hammamet est un point de départ essentiel de notre tournée ». Déclare t-il à peine apparu sur scène.

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L'artiste alterne instruments et belles paroles qui racontent l'exil, le voyage, l'appartenance, la patrie, les liens humains. Faraj Suleiman a présenté un répertoire mêlant des oeuvres de son dernier album « Maryam » à plusieurs compositions emblématiques de son parcours artistique. « Maryam » qui marque son grand retour.

Chaque morceau a révélé la capacité de l'artiste à transformer le piano en un véritable espace de narration, où se croisent mémoire, identité et émotions. Parmi ses morceaux les plus marquants: « Questions on my mind », « How are You ? », « Bad Timing » et « Hymn to Gentrification ».

Le grand Marcel Khalife qui était présent au concert de Faraj Suleiman se produira ce soir, 24 juillet 2026, sur la scène du Festival International de Hammamet. Un grand nom pour une grande soirée en vue.