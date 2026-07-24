Tunisie: Kélibia - Un jeune homme décède après l'explosion d'un groupe électrogène

24 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Un jeune homme originaire de la région d'El Fatha, dans la délégation de Kélibia (gouvernorat de Nabeul), est décédé jeudi soir à l'hôpital des grands brûlés de Ben Arous, après avoir succombé aux graves blessures causées par l'explosion d'un groupe électrogène, selon des sources médicales citées par le député Fadhel Ben Trikiya.

La victime avait tenté, trois jours auparavant, de mettre en marche un groupe électrogène fonctionnant à l'essence, dans un contexte marqué par des coupures répétées d'électricité dans la région. Lors d'une nouvelle tentative de démarrage, le moteur a explosé à proximité de son visage, lui infligeant de graves brûlures.

Le jeune homme avait été pris en charge dans un premier temps à l'hôpital local de Kélibia, avant d'être transféré à l'hôpital des grands brûlés de Ben Arous en raison de la gravité de son état.

Malgré les soins prodigués, il a succombé à ses blessures jeudi soir.

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Ce drame intervient alors que plusieurs régions tunisiennes connaissent, durant cette période estivale marquée par de fortes chaleurs, des perturbations dans l'approvisionnement en électricité, poussant certains habitants à recourir à des solutions alternatives comme les groupes électrogènes.

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