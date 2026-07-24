Tunisie: Indice mondial des TIC 2026 - Le pays 6e en Afrique avec un score de 80,1 points

La Tunisie a occupé la 6ème place à l'échelle africaine, selon l'édition 2026 de l'Indice de développement des TIC (IDI) récemment publiée par l'Union internationale des télécommunications (UIT). Ce classement évalue 159 économies selon la connectivité universelle et significative.

Avec un score de 80,1 sur 100, le pays dépasse la moyenne mondiale fixée à 79 et se positionne bien au-delà de la moyenne de la région Afrique (59), ainsi que de celle de son groupe de revenus (69).

La Tunisie affiche une trajectoire ascendante depuis 2023, son score étant passé de 75,4 à 80,1 en quatre ans. Ce progrès repose principalement sur le pilier de la connectivité significative, où elle obtient un score de 90,8. Le pilier de la connectivité universelle, mesurant l'adoption effective par la population et les ménages, s'établit à 69,5, indiquant une marge de progression pour atteindre une utilisation généralisée de l'Internet dans tous les segments de la société.

A l'échelle africaine, le Maroc mène le continent (89,2 points), grâce à l'extension continue de sa fibre optique et de sa couverture mobile à large bande. Il est suivi de Maurice (89,1 points), l'Algérie (87,8 points), l'Afrique du Sud (86,4) et les Seychelles (84,4).

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À l'échelle globale, l'Arabie saoudite occupe la première place mondiale de l'Indice de développement des TIC 2026, suivie de la Finlande (98,7 points), l'Estonie (98,5 points), le Koweït (98,4 points) et le Qatar (98,4 points).

L'édition 2026 de l'IDI porte sur 159 économies, contre 164 dans l'édition 2025, 170 dans l'édition 2024 et 169 dans l'édition 2023. Par rapport à l'édition 2025, les changements intervenus dans la disponibilité des données ont entraîné l'ajout de sept économies et le retrait de 12 économies qui ne répondaient pas au seuil minimum requis en matière de nombre de données officielles.