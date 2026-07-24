Tunisie: Locations estivales 2026 - Le Cap Bon reste la destination la plus recherchée au pays

Le marché de la location estivale en Tunisie confirme certaines tendances fortes pour la saison 2026 : les appartements restent le choix privilégié des vacanciers, tandis que le Cap Bon conserve sa place de destination la plus recherchée, selon les données de la plateforme immobilière Mubawab.

D'après l'analyse de la plateforme, les appartements représentent 64% des recherches de locations de vacances, contre 31% pour les villas, confirmant leur attractivité auprès des familles à la recherche d'un compromis entre budget et capacité d'accueil.

Parmi les critères les plus recherchés figure désormais la présence d'une piscine. 31% des recherches d'appartements concernent des logements équipés d'un bassin, contre 28% durant la saison précédente. Cette tendance est encore plus marquée pour les villas, puisque 86% des recherches portent sur des biens disposant d'une piscine.

Les logements familiaux en tête des demandes

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Dans le détail, les appartements composés d'un salon avec deux chambres arrivent en tête des préférences des internautes, suivis par les logements comprenant un salon avec une chambre, puis ceux avec un salon et trois chambres.

Cette évolution traduit, selon Mubawab, la volonté des familles de trouver un équilibre entre le coût de location et l'espace nécessaire pour accueillir plusieurs personnes durant la période estivale.

Autre tendance observée : le recours croissant à la réservation anticipée. Les recherches commencent dès la fin du mois de mars et connaissent une accélération durant les mois d'avril et mai. L'objectif pour les vacanciers est de bénéficier d'un choix plus large et de tarifs plus avantageux avant la réduction de l'offre et l'augmentation des prix à l'approche de la haute saison.

Le Cap Bon toujours en tête des destinations

Du côté des destinations, le Cap Bon demeure la région la plus demandée, avec un intérêt particulier pour Hammamet Nord, Mrezga, Kélibia, Hammamet Sud et Hammam El Ghezaz.

La région du Sahel continue également d'attirer les vacanciers, notamment à Port El-Kantaoui, Chott Meriem, Hergla et Mahdia, tandis que l'île de Djerba maintient son attractivité auprès des visiteurs.

À Djerba, les tarifs des villas équipées d'une piscine oscillent entre 320 et 1 300 dinars par nuit, alors que les villas sans piscine affichent des prix compris entre 200 et 600 dinars par nuit.

Par ailleurs, Bizerte renforce progressivement sa position parmi les destinations prisées, notamment dans les zones de Bizerte Nord, Ras Jebel et Raf Raf.

Une demande étrangère en progression

La plateforme relève également une progression de la demande provenant de l'étranger. Les recherches effectuées par des étrangers ou des Tunisiens résidant à l'étranger représentent 37% du total.

La France arrive en tête des marchés extérieurs avec 34% des recherches, suivie par l'Algérie (29%) et l'Arabie saoudite (5%). Des demandes proviennent également d'Italie, d'Allemagne, de Belgique, du Qatar et d'autres pays.

Selon Mubawab, ces évolutions témoignent d'une transformation des habitudes des vacanciers, marquée par une utilisation accrue des plateformes numériques pour comparer les offres, une préférence pour les réservations anticipées et un intérêt grandissant pour les logements offrant davantage de confort, notamment ceux avec piscine.

Le marché de la location estivale tunisienne continue ainsi de se structurer, porté à la fois par la clientèle locale, les Tunisiens résidant à l'étranger et les visiteurs internationaux.