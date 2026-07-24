Sénégal: Dagana - Démarrage des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable

24 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Tidiane Sow (Correspondant)

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a lancé, ce jeudi 23 juillet, les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable à Dagana. Dans le cadre d'un projet d'envergure estimé à 88,5 milliards de FCfa, 7,6 milliards de FCfa sont dédiés à cette commune.

Les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de Dagana ont été lancés, hier, jeudi 23 juillet 2026, par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Dans son allocution, Cheikh Tidiane Dièye a souligné que ces ouvrages marquent une étape importante dans la vie de cette commune. Ils vont, selon lui, apporter une réponse durable aux besoins croissants en eau potable, exacerbés par la croissance démographique et l'urbanisation.

Face aux dysfonctionnements, une solution provisoire avait été mise en oeuvre avec une station compacte de 2.000 m³/jour, un stockage de 400 m³ et un réseau de près de 87 km. Les ouvrages prévus à Dagana, pour un coût de 7,6 milliards de FCfa, incluent la construction d'une nouvelle station de traitement de 4.000 m³/jour ; la réhabilitation de la station existante ; la réalisation d'un château d'eau de 2.000 m³ ; la réhabilitation et la mise à niveau des châteaux existants, ainsi que l'amélioration du réseau de distribution.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces investissements s'inscrivent dans un programme plus large de renforcement au profit de quatre centres vitaux du nord pays (Richard-Toll, Dagana, Podor et Matam). Il est estimé à 88,5 milliards de FCfa. Cheikh Tidiane Dièye a, par ailleurs, insisté sur la vision à moyen et long terme, qui consiste à anticiper la croissance des besoins conformément au schéma directeur de l'hydraulique urbaine. Il a fait savoir que la Sones va renforcer le réseau vers les quartiers déficitaires, tels que Zac 2, Hlm 2 et Médina Chérif, afin d'assurer un accès inclusif et équitable.

Le ministre a, à cet effet, lancé deux initiatives majeures : « Yonu Ndox », un dialogue itinérant de proximité entre la Sones et les communautés, et « Yatal ak Yombal ». Elles sont dédiées respectivement aux branchements sociaux et à l'extension du réseau sur 57 km.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.