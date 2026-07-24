Sénégal: Dagana - Démarrage des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a lancé, ce jeudi 23 juillet, les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable à Dagana. Dans le cadre d'un projet d'envergure estimé à 88,5 milliards de FCfa, 7,6 milliards de FCfa sont dédiés à cette commune.

Les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de Dagana ont été lancés, hier, jeudi 23 juillet 2026, par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Dans son allocution, Cheikh Tidiane Dièye a souligné que ces ouvrages marquent une étape importante dans la vie de cette commune. Ils vont, selon lui, apporter une réponse durable aux besoins croissants en eau potable, exacerbés par la croissance démographique et l'urbanisation.

Face aux dysfonctionnements, une solution provisoire avait été mise en oeuvre avec une station compacte de 2.000 m³/jour, un stockage de 400 m³ et un réseau de près de 87 km. Les ouvrages prévus à Dagana, pour un coût de 7,6 milliards de FCfa, incluent la construction d'une nouvelle station de traitement de 4.000 m³/jour ; la réhabilitation de la station existante ; la réalisation d'un château d'eau de 2.000 m³ ; la réhabilitation et la mise à niveau des châteaux existants, ainsi que l'amélioration du réseau de distribution.

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Ces investissements s'inscrivent dans un programme plus large de renforcement au profit de quatre centres vitaux du nord pays (Richard-Toll, Dagana, Podor et Matam). Il est estimé à 88,5 milliards de FCfa. Cheikh Tidiane Dièye a, par ailleurs, insisté sur la vision à moyen et long terme, qui consiste à anticiper la croissance des besoins conformément au schéma directeur de l'hydraulique urbaine. Il a fait savoir que la Sones va renforcer le réseau vers les quartiers déficitaires, tels que Zac 2, Hlm 2 et Médina Chérif, afin d'assurer un accès inclusif et équitable.

Le ministre a, à cet effet, lancé deux initiatives majeures : « Yonu Ndox », un dialogue itinérant de proximité entre la Sones et les communautés, et « Yatal ak Yombal ». Elles sont dédiées respectivement aux branchements sociaux et à l'extension du réseau sur 57 km.