Sénégal: Grand Magal 2026 - La Société africaine de raffinage (SAR) réaffirme son engagement auprès de Touba

La Société africaine de raffinage (SAR) a apporté son soutien au khalife général des mourides dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba. Son directeur général, Habib Diop, a été reçu, jeudi 23 juillet 2026, par Serigne Mountakha Mbacké.

En prélude au Grand Magal de Touba, la Société africaine de raffinage (SAR) a remis sa contribution au khalife général des mourides. C'est ce qu'a expliqué son directeur général, Habib Diop, en marge de son audience avec le guide religieux. Selon lui, il s'agit d'un appui symbolique en nature destiné à aider le khalife à faire face à certaines charges liées à l'organisation de l'événement.

À l'en croire, le Grand Magal de Touba, qui rassemble chaque année des millions de fidèles, requiert l'accompagnement des entreprises publiques et parapubliques, en plus de celui de l'État du Sénégal. « Ces sociétés sont des démembrements de l'État », a-t-il souligné.

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Profitant de cette occasion, le directeur général de la SAR a également sollicité des prières auprès du khalife général des mourides. « Nous sommes venus solliciter des prières pour que le président de la République puisse réussir toutes les missions qui lui sont assignées », a-t-il déclaré, estimant que cela passe par la préservation de la stabilité et de la cohésion sociale.