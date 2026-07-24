Sénégal: Mercato - Quel avenir pour Krépin Diatta ?

Libre depuis le 1er juillet, l'international sénégalais Krépin Diatta vit un mercato estival mouvementé. Entre convoitises anglaises, allemandes et marseillaises, le polyvalent latéral droit doit trancher vite : la Tanière l'attend dès septembre pour des échéances cruciales.

Arrivé à l'AS Monaco en janvier 2021 en provenance du Club Bruges pour environ 16 millions d'euros, Krépin Diatta a disputé 143 matchs sous le maillot rouge et blanc, pour huit buts et sept passes décisives. Son passage sur le Rocher a été marqué par des hauts (une finale de Coupe de France en 2021, plusieurs podiums en Ligue 1), mais aussi par des bas, notamment une grave blessure au genou qui l'a privé du sacre à la CAN en 2022 et qui a longtemps freiné sa progression et limité sa continuité.

Le club monégasque a finalement choisi de ne pas prolonger son contrat. Un communiqué sobre a salué son engagement, et Diatta est devenu agent libre en pleine Coupe du monde 2026, où il défendait les couleurs du Sénégal. Sa valeur marchande, estimée à 6 millions d'euros par Transfermarkt, contraste avec son statut de joueur libre : pour n'importe quel club, le récupérer ne coûterait qu'un salaire, sans indemnité de transfert, mais avec une prime à la signature.

Un profil qui affole le marché

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À 27 ans, Krépin Diatta reste un joueur recherché pour sa polyvalence. Naturellement milieu de terrain, il a su évoluer pour devenir soit piston, soit arrière droit, ce qui en fait une pièce tactique intéressante pour plusieurs types de systèmes de jeu.

Plusieurs pistes se sont dessinées ces dernières semaines :

- Bayer Leverkusen a longtemps fait figure de favori. Le club allemand appréciait sa polyvalence et voyait en lui une alternative de qualité sur le couloir droit, avec en ligne de mire une participation à la Ligue des champions.

- Hoffenheim a également entamé des discussions avec son entourage, misant sur la promesse d'un temps de jeu plus conséquent pour le convaincre.

- Crystal Palace, en Premier League, se serait rapproché ces derniers jours et aurait pris l'avantage sur Leverkusen dans les négociations. Selon des sources proches du dossier, Diatta réclamerait un salaire annuel avoisinant les 2,5 millions d'euros, une exigence que le club anglais serait prêt à satisfaire. L'attrait du championnat anglais jouerait également en faveur des Eagles, où l'entraîneur Pierre Sage pourrait l'utiliser à plusieurs postes.

- L'Olympique de Marseille surveille aussi le dossier de près. Le nouvel entraîneur Bruno Genesio apprécierait particulièrement le profil du Sénégalais et pousserait en interne pour sa venue, y voyant un renfort à moindre coût, l'OM privilégiant les joueurs libres pour éviter le paiement d'indemnités dans un contexte financier tendu. Mais les prétentions salariales de Diatta compliqueraient la donne : le club phocéen pourrait finalement devoir se rabattre sur une option plus abordable, comme Djibril Sidibé, faute de pouvoir aligner l'offre souhaitée par le joueur.

Diatta, de son côté, chercherait avant tout le « projet idéal » : un club ambitieux, capable de lui offrir à la fois un temps de jeu conséquent et une visibilité européenne, sans pour autant négliger l'aspect financier.

Des échéances qui se rapprochent

Au-delà des considérations de club, un compte à rebours plus personnel presse Krépin Diatta : celui de sa carrière internationale. Cadre de l'équipe du Sénégal avec 64 sélections et deux buts, champion d'Afrique en titre avec les Lions, il fait partie des joueurs les plus importants.

Or le calendrier des Lions ne laisse guère de place à l'incertitude. Le Sénégal, tenant du titre, entame dès la rentrée les éliminatoires de la CAN 2027 (coorganisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie), dans un groupe J face au Mozambique, à l'Éthiopie et au Soudan :

- Journées 1 et 2 : du 21 septembre au 6 octobre 2026 (Sénégal - Mozambique, puis Éthiopie - Sénégal)

- Journées 3 et 4 : du 9 au 17 novembre 2026 (Sénégal - Soudan, puis Soudan - Sénégal)

- Journées 5 et 6 : du 22 au 30 mars 2027, pour clore la phase de groupes

Pour un joueur actuellement sans club, se présenter à ces rendez-vous sans temps de jeu ni rythme de compétition représenterait un risque réel, tant pour sa forme physique que pour sa place dans la hiérarchie du sélectionneur à venir. Un entraîneur international n'a généralement guère de patience pour un cadre livré à lui-même pendant plusieurs semaines de mercato : plus les jours passent sans club, plus la question de sa présence, voire de son influence sur le terrain, dans le groupe sénégalais en septembre se pose avec insistance.

La situation de Krépin Diatta illustre un classique du mercato des joueurs libres : plus l'attente se prolonge pour maximiser les conditions contractuelles, plus le risque sportif grandit. Entre la promesse d'un projet à Marseille porté par Bruno Genesio, la stabilité et l'exposition européenne de la Bundesliga, ou l'attrait salarial et sportif de la Premier League via Crystal Palace, le joueur devra trancher dans les prochains jours.

Une chose est sûre : avec la double confrontation face au Mozambique et à l'Éthiopie programmée dès septembre, le Sénégalais n'a plus beaucoup de marge pour retrouver un rythme de compétition digne d'un cadre de la Tanière.