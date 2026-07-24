Afrique: CAN 2025 - Le TAS fixe l'audience décisive au 8 octobre

Le feuilleton judiciaire de la finale de la CAN 2025 connaît une nouvelle étape. Selon le journaliste Ben Jacobs, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) aurait fixé au 8 octobre 2026 l'audience consacrée au litige opposant le Sénégal au Maroc, qui se tiendrait à huis clos à Lausanne (Suisse).

Retour sur un dossier rocambolesque qui a sérieusement entaché l'image du football africain et des instances de la CAF. Sacré sur le terrain face au Maroc (1-0 a.p.), le Sénégal avait vu son équipe quitter le terrain en prolongation pour protester contre un penalty accordé aux Marocains en fin de match. S'appuyant sur un point du règlement de la CAN, le Maroc avait alors interjeté appel pour obtenir la victoire après ce retrait temporaire des Sénégalais. Mais le jury d'appel de la CAF avait rejeté le recours marocain estimant que la partie est allée à son terme, se contentant d'infliger des amendes aux deux parties, tout en confirmant la deuxième étoile du Sénégal.

Mais la Commission de recours de la CAF en a décidé autrement le 17 mars 2026, déclarant le Sénégal perdant sur tapis vert (3-0), sans toutefois attribuer officiellement, dans sa décision, ni le trophée ni le prize money au Maroc. Une décision rendue dans des conditions contestées : plusieurs membres de la Commission n'auraient pas été consultés, et la présence, lors des délibérations, du président de la Fédération tunisienne de football qui ne siège pourtant pas au sein de cette instance, a été pointée du doigt comme une irrégularité procédurale susceptible de fragiliser la décision.

Dénonçant un « vol administratif », la Fédération sénégalaise a saisi le TAS. C'est donc finalement la juridiction suisse qui tranchera, dans un peu plus de deux mois. À huit mois de la CAN 2027, l'Afrique ne connaît toujours pas officiellement son champion en titre.

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