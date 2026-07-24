Afrique: Secrétariat général de l'ONU - La Guyannaise Carolyn Rodrigues-Birkett récolte 46% des notations favorables devant Macky Sall (9%), Michelle Bachelet 14% et Raphaël Grossi 8%

24 Juillet 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Hippolyte GOURMANTIER

Lors du Town Hall des candidats au poste de Secrétaire général de l'ONU, l'ancienne ministre des Affaires Étrangères de la Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett ( 53 ans) est arrivée en tête des notations du public avec 46% d'avis favorable sur ses bonnes capacités et son plaidoyer jugé convaincant pour mener avec succès les réformes de l'organisation des Nations Unies.

La Guyannaise se positionne largement devant les deux grands favoris Michelle Bachelet et Raphaël Grossi qui obtiennent respectivement 14% et 8 %. L'ancien président sénégalais Macky Sall a obtenu 9% dans les deux consultations.

Toutefois le processus se poursuit et le choix final déterminant à plusieurs niveaux de validations. Les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU éliront à partir du 30 juillet le nouveau secrétaire général de l'institution, qui est dans une zone de turbulences du fait des tensions géopolitiques qui sévissent dans plusieurs régions de la planète.

Le prochain Secrétaire général sera recommandé par le Conseil de sécurité, puis nommé par l'Assemblée générale des Nations Unies, selon des sources diplomatiques sur place.

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